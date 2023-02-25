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Бавария - Хоффенхайм 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
15 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Бавария
Хоффенхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Хоффенхайм, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Хоффенхайм
Зинсхайм
27ШвейцарияврЯн Зоммер
5ФранциязщБенжамен Павар
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
4НидерландызщМаттейс де Лигт
19КанадазщАльфонсо Дэвис
6ГерманияпзЙозуа Киммих
8ГерманияпзЛеон Горецка
11ФранциянпКингсли Коман
25ГерманиянпТомас Мюллер
10ГерманиянпЛерой Зане
13КамеруннпЭрик Шупо-Мотинг
1ГерманияврОливер Бауман
22ГерманиязщКевин Фогт
23СШАзщДжон Энтони Брукс
25НигериязщКевин Акпогума
3ЧехиязщПавел Кадержабек
8ГерманияпзДеннис Гайгер
20ГерманияпзФинн Оле Беккер
11Испанияпз Анхелиньо
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
27ХорватиянпАндрей Крамарич
9ТогонпИла Бебу
Главные тренеры
ГерманияТомас Тухель
СШАПеллегрино Матараццо
История личных встреч
22.10.2022 Германия - Бундеслига Тур 11 Хоффенхайм0 : 2Бавария
12.03.2022 Германия - Бундеслига Тур 26 Хоффенхайм1 : 1Бавария
23.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 9 Бавария4 : 0Хоффенхайм
30.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 19 Бавария4 : 1Хоффенхайм
27.09.2020 Германия - Бундеслига Тур 2 Хоффенхайм4 : 1Бавария
29.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 24 Хоффенхайм0 : 6Бавария
05.02.2020 Кубок Германии 1/8 финала Бавария4 : 3Хоффенхайм
05.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 7 Бавария1 : 2Хоффенхайм
18.01.2019 Германия - Бундеслига Тур 18 Хоффенхайм1 : 3Бавария
24.08.2018 Германия - Бундеслига Тур 1 Бавария3 : 1Хоффенхайм
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария27 17 7 3 77-29 58 71.6
2
Лига чемпионов
Боруссия Д27 18 2 7 59-36 56 69.1
3
Лига чемпионов
Унион27 15 6 6 42-30 51 63.0
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг27 14 6 7 50-33 48 59.3
5
Лига Европы
Фрайбург27 13 8 6 39-36 47 58.0
6
Квалификация Лиги конференций
Байер27 13 4 10 51-41 43 53.1
7 Айнтрахт Ф27 11 8 8 48-40 41 50.6
8 Майнц27 11 8 8 45-38 41 50.6
9 Вольфсбург27 10 9 8 46-36 39 48.1
10 Боруссия М27 9 8 10 42-44 35 43.2
11 Вердер27 9 5 13 42-52 32 39.5
12 Кёльн27 7 10 10 36-45 31 38.3
13 Аугсбург27 8 5 14 35-50 29 35.8
14 Хоффенхайм27 8 4 15 37-46 28 34.6
15 Бохум27 8 2 17 30-60 26 32.1
16 Штутгарт27 5 8 14 32-47 23 28.4
17
Зона вылета
Герта27 5 7 15 31-50 22 27.2
18
Зона вылета
Шальке-0427 4 9 14 21-50 21 25.9

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