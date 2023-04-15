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Кёльн - Майнц 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
15 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Беньямин Кортус (Рётенбах-ан-дер-Пегниц, Германия);
Кёльн
Майнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Майнц, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Майнц
Майнц
20ГерманияврМарвин Швебе
2ГерманиязщБенно Шмиц
4ГерманиязщТимо Хюберс
24ГерманиязщЮлиан Хабот
14ГерманияпзЙонас Хектор
6ГерманияпзЭрик Мартель
17ГанапзКингсли Шиндлер
7АвстрияпзДеян Любичич
37ГерманияпзЛинтон Майна
11АвстриянпФлориан Кайнц
27ГерманиянпДейви Зельке
27ГерманияврРобин Центнер
16ГерманиязщШтефан Белл
25НорвегиязщАндреас Ханче-Ольсен
19ФранциязщАнтони Каси
6ГерманияпзАнтон Стах
20ШвейцарияпзЭдимилсон Фернандеш
30ШвейцарияпзСильван Видмер
8ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
31ГерманияпзДоминик Кор
9АвстриянпКарим Онисиво
17ФранциянпЛюдовик Ажорк
Главные тренеры
ГерманияШтеффен Баумгарт
ДанияБо Свенссон
История личных встреч
21.10.2022 Германия - Бундеслига Тур 11 Майнц5 : 0Кёльн
09.04.2022 Германия - Бундеслига Тур 29 Кёльн3 : 2Майнц
21.11.2021 Германия - Бундеслига Тур 12 Майнц1 : 1Кёльн
11.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 28 Кёльн2 : 3Майнц
12.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 11 Майнц0 : 1Кёльн
17.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 26 Кёльн2 : 2Майнц
25.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 9 Майнц3 : 1Кёльн
07.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 29 Кёльн1 : 1Майнц
18.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 12 Майнц1 : 0Кёльн
20.05.2017 Германия - Бундеслига Тур 34 Кёльн2 : 0Майнц
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария27 17 7 3 77-29 58 71.6
2
Лига чемпионов
Боруссия Д27 18 2 7 59-36 56 69.1
3
Лига чемпионов
Унион27 15 6 6 42-30 51 63.0
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг27 14 6 7 50-33 48 59.3
5
Лига Европы
Фрайбург27 13 8 6 39-36 47 58.0
6
Квалификация Лиги конференций
Байер27 13 4 10 51-41 43 53.1
7 Айнтрахт Ф27 11 8 8 48-40 41 50.6
8 Майнц27 11 8 8 45-38 41 50.6
9 Вольфсбург27 10 9 8 46-36 39 48.1
10 Боруссия М27 9 8 10 42-44 35 43.2
11 Вердер27 9 5 13 42-52 32 39.5
12 Кёльн27 7 10 10 36-45 31 38.3
13 Аугсбург27 8 5 14 35-50 29 35.8
14 Хоффенхайм27 8 4 15 37-46 28 34.6
15 Бохум27 8 2 17 30-60 26 32.1
16 Штутгарт27 5 8 14 32-47 23 28.4
17
Зона вылета
Герта27 5 7 15 31-50 22 27.2
18
Зона вылета
Шальке-0427 4 9 14 21-50 21 25.9

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