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Штутгарт - Боруссия Д 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
15 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Штутгарт
Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Боруссия Д, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Боруссия Д
Дортмунд
33ГерманияврФабиан Бредлов
5ГрециязщКонстантинос Мавропанос
2ГерманиязщВальдемар Антон
21ЯпониязщХироки Ито
4ГерманиязщЙоша Вагноман
16ГерманиязщАтакан Каразор
24ХорватиязщБорна Соса
3ЯпонияпзВатару Эндо
8ФранцияпзЭнцо Мийо
22ГерманияпзКрис Фюрих
9ГвинеянпСеру Гирасси
1ШвейцарияврГрегор Кобель
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
15ГерманиязщМатс Хуммельс
13ПортугалиязщРафаэл Геррейру
23ГерманияпзЭмре Джан
22АнглияпзДжуд Беллингем
6ТурцияпзСалих Озджан
19ГерманияпзЮлиан Брандт
21НидерландынпДониэлл Мален
9Кот-д'ИвуарнпСебастьен Аллер
11ГерманиянпМарко Ройс
Главные тренеры
ГерманияБруно Лаббадиа
ГерманияСебастьян Хёнес
ГерманияЭдин Терзич
История личных встреч
22.10.2022 Германия - Бундеслига Тур 11 Боруссия Д5 : 0Штутгарт
08.04.2022 Германия - Бундеслига Тур 29 Штутгарт0 : 2Боруссия Д
20.11.2021 Германия - Бундеслига Тур 12 Боруссия Д2 : 1Штутгарт
10.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 28 Штутгарт2 : 3Боруссия Д
12.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 11 Боруссия Д1 : 5Штутгарт
09.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 25 Боруссия Д3 : 1Штутгарт
20.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 8 Штутгарт0 : 4Боруссия Д
08.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 29 Боруссия Д3 : 0Штутгарт
17.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 12 Штутгарт2 : 1Боруссия Д
23.04.2016 Германия - Бундеслига Тур 31 Штутгарт0 : 3Боруссия Д
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария27 17 7 3 77-29 58 71.6
2
Лига чемпионов
Боруссия Д27 18 2 7 59-36 56 69.1
3
Лига чемпионов
Унион27 15 6 6 42-30 51 63.0
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг27 14 6 7 50-33 48 59.3
5
Лига Европы
Фрайбург27 13 8 6 39-36 47 58.0
6
Квалификация Лиги конференций
Байер27 13 4 10 51-41 43 53.1
7 Айнтрахт Ф27 11 8 8 48-40 41 50.6
8 Майнц27 11 8 8 45-38 41 50.6
9 Вольфсбург27 10 9 8 46-36 39 48.1
10 Боруссия М27 9 8 10 42-44 35 43.2
11 Вердер27 9 5 13 42-52 32 39.5
12 Кёльн27 7 10 10 36-45 31 38.3
13 Аугсбург27 8 5 14 35-50 29 35.8
14 Хоффенхайм27 8 4 15 37-46 28 34.6
15 Бохум27 8 2 17 30-60 26 32.1
16 Штутгарт27 5 8 14 32-47 23 28.4
17
Зона вылета
Герта27 5 7 15 31-50 22 27.2
18
Зона вылета
Шальке-0427 4 9 14 21-50 21 25.9

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