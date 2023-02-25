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РБ Лейпциг - Аугсбург 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
15 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Марко Фриц (Корб, Германия);
РБ Лейпциг
Аугсбург

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Аугсбург, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Аугсбург
Аугсбург
21ГерманияврЯнис Бласвих
2ФранциязщМохамед Симакан
4ВенгриязщВилли Орбан
32ХорватиязщЙошко Гвардиол
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
44СловенияпзКевин Кампль
8МалипзАмаду Айдара
22ГерманияпзДавид Раум
17ВенгрияпзДоминик Собослаи
7ИспанияпзДани Ольмо
11ГерманиянпТимо Вернер
40ЧехияврТомаш Коубек
2ПольшазщРоберт Гумни
23ГерманиязщМаксимилиан Бауэр
6НидерландызщДжеффри Гауэлеу
22БразилиязщИагу Бордуши
24ФинляндияпзФредрик Йенсен
10ГерманияпзАрне Майер
27БельгияпзАрне Энгелс
13КосовопзЭльвис Реджбечай
16ШвейцарияпзРубен Варгас
7ХорватиянпДион Белё
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
ГерманияЭнрико Масен
История личных встреч
22.10.2022 Германия - Бундеслига Тур 11 Аугсбург3 : 3РБ Лейпциг
08.05.2022 Германия - Бундеслига Тур 33 РБ Лейпциг4 : 0Аугсбург
15.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 16 Аугсбург1 : 1РБ Лейпциг
12.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 21 РБ Лейпциг2 : 1Аугсбург
22.12.2020 Кубок Германии 2-й раунд Аугсбург0 : 3РБ Лейпциг
17.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 4 Аугсбург0 : 2РБ Лейпциг
27.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 34 Аугсбург1 : 2РБ Лейпциг
21.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 17 РБ Лейпциг3 : 1Аугсбург
02.04.2019 Кубок Германии 1/4 финала Аугсбург1 : 2 ДВРБ Лейпциг
09.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 25 РБ Лейпциг0 : 0Аугсбург
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария27 17 7 3 77-29 58 71.6
2
Лига чемпионов
Боруссия Д27 18 2 7 59-36 56 69.1
3
Лига чемпионов
Унион27 15 6 6 42-30 51 63.0
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг27 14 6 7 50-33 48 59.3
5
Лига Европы
Фрайбург27 13 8 6 39-36 47 58.0
6
Квалификация Лиги конференций
Байер27 13 4 10 51-41 43 53.1
7 Айнтрахт Ф27 11 8 8 48-40 41 50.6
8 Майнц27 11 8 8 45-38 41 50.6
9 Вольфсбург27 10 9 8 46-36 39 48.1
10 Боруссия М27 9 8 10 42-44 35 43.2
11 Вердер27 9 5 13 42-52 32 39.5
12 Кёльн27 7 10 10 36-45 31 38.3
13 Аугсбург27 8 5 14 35-50 29 35.8
14 Хоффенхайм27 8 4 15 37-46 28 34.6
15 Бохум27 8 2 17 30-60 26 32.1
16 Штутгарт27 5 8 14 32-47 23 28.4
17
Зона вылета
Герта27 5 7 15 31-50 22 27.2
18
Зона вылета
Шальке-0427 4 9 14 21-50 21 25.9

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