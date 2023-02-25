Айнтрахт - Боруссия М 15 Апреля прямая трансляция
Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
15 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт - Боруссия М, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|1
|вр
|Кевин Трапп
|20
|зщ
|Макото Хасебе
|35
|зщ
|Тута
|24
|зщ
|Аурелио Бута
|25
|зщ
|Кристофер Ленц
|6
|пз
|Кристиян Якич
|17
|пз
|Себастьян Роде
|8
|пз
|Джибриль Соу
|19
|нп
|Рафаэль Борре
|15
|нп
|Даити Камада
|9
|нп
|Рандаль Коло Муани
|1
|вр
|Йонас Омлин
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|3
|зщ
|Коу Итакура
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|25
|зщ
|Рами Бенсебаини
|6
|пз
|Кристоф Крамер
|17
|пз
|Куадио Коне
|23
|пз
|Йонас Хофман
|32
|пз
|Флориан Нойхаус
|13
|пз
|Ларс Штиндль
|10
|нп
|Маркус Тюрам
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|22.10.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|1 : 3
|08.05.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|1 : 1
|15.12.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|2 : 3
|17.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|4 : 0
|15.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|3 : 3
|16.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|1 : 3
|27.10.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|4 : 2
|17.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|1 : 1
|26.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|3 : 1
|26.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|27
|17
|7
|3
|77-29
|58
|71.6
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|27
|18
|2
|7
|59-36
|56
|69.1
| 3
Лига чемпионов
|Унион
|27
|15
|6
|6
|42-30
|51
|63.0
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|27
|14
|6
|7
|50-33
|48
|59.3
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|27
|13
|8
|6
|39-36
|47
|58.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Байер
|27
|13
|4
|10
|51-41
|43
|53.1
|7
|Айнтрахт Ф
|27
|11
|8
|8
|48-40
|41
|50.6
|8
|Майнц
|27
|11
|8
|8
|45-38
|41
|50.6
|9
|Вольфсбург
|27
|10
|9
|8
|46-36
|39
|48.1
|10
|Боруссия М
|27
|9
|8
|10
|42-44
|35
|43.2
|11
|Вердер
|27
|9
|5
|13
|42-52
|32
|39.5
|12
|Кёльн
|27
|7
|10
|10
|36-45
|31
|38.3
|13
|Аугсбург
|27
|8
|5
|14
|35-50
|29
|35.8
|14
|Хоффенхайм
|27
|8
|4
|15
|37-46
|28
|34.6
|15
|Бохум
|27
|8
|2
|17
|30-60
|26
|32.1
|16
|Штутгарт
|27
|5
|8
|14
|32-47
|23
|28.4
| 17
Зона вылета
|Герта
|27
|5
|7
|15
|31-50
|22
|27.2
| 18
Зона вылета
|Шальке-04
|27
|4
|9
|14
|21-50
|21
|25.9