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Айнтрахт - Боруссия М 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
15 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Айнтрахт Ф
Боруссия М

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт - Боруссия М, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1ГерманияврКевин Трапп
20ЯпониязщМакото Хасебе
35Бразилиязщ Тута
24ПортугалиязщАурелио Бута
25ГерманиязщКристофер Ленц
6ХорватияпзКристиян Якич
17ГерманияпзСебастьян Роде
8ШвейцарияпзДжибриль Соу
19КолумбиянпРафаэль Борре
15ЯпониянпДаити Камада
9ФранциянпРандаль Коло Муани
1ШвейцарияврЙонас Омлин
29СШАзщДжозеф Скалли
3ЯпониязщКоу Итакура
30ШвейцариязщНико Эльведи
25АлжирзщРами Бенсебаини
6ГерманияпзКристоф Крамер
17ФранцияпзКуадио Коне
23ГерманияпзЙонас Хофман
32ГерманияпзФлориан Нойхаус
13ГерманияпзЛарс Штиндль
10ФранциянпМаркус Тюрам
Главные тренеры
АвстрияОливер Гласнер
ГерманияДаниэль Фарке
История личных встреч
22.10.2022 Германия - Бундеслига Тур 11 Боруссия М1 : 3Айнтрахт Ф
08.05.2022 Германия - Бундеслига Тур 33 Айнтрахт Ф1 : 1Боруссия М
15.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 16 Боруссия М2 : 3Айнтрахт Ф
17.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 29 Боруссия М4 : 0Айнтрахт Ф
15.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 12 Айнтрахт Ф3 : 3Боруссия М
16.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 26 Айнтрахт Ф1 : 3Боруссия М
27.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 9 Боруссия М4 : 2Айнтрахт Ф
17.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 22 Айнтрахт Ф1 : 1Боруссия М
26.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 5 Боруссия М3 : 1Айнтрахт Ф
26.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 20 Айнтрахт Ф2 : 0Боруссия М
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария27 17 7 3 77-29 58 71.6
2
Лига чемпионов
Боруссия Д27 18 2 7 59-36 56 69.1
3
Лига чемпионов
Унион27 15 6 6 42-30 51 63.0
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг27 14 6 7 50-33 48 59.3
5
Лига Европы
Фрайбург27 13 8 6 39-36 47 58.0
6
Квалификация Лиги конференций
Байер27 13 4 10 51-41 43 53.1
7 Айнтрахт Ф27 11 8 8 48-40 41 50.6
8 Майнц27 11 8 8 45-38 41 50.6
9 Вольфсбург27 10 9 8 46-36 39 48.1
10 Боруссия М27 9 8 10 42-44 35 43.2
11 Вердер27 9 5 13 42-52 32 39.5
12 Кёльн27 7 10 10 36-45 31 38.3
13 Аугсбург27 8 5 14 35-50 29 35.8
14 Хоффенхайм27 8 4 15 37-46 28 34.6
15 Бохум27 8 2 17 30-60 26 32.1
16 Штутгарт27 5 8 14 32-47 23 28.4
17
Зона вылета
Герта27 5 7 15 31-50 22 27.2
18
Зона вылета
Шальке-0427 4 9 14 21-50 21 25.9

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