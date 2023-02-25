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Порту - Санта-Клара 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
15 Апреля 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 28-й тур
Порту
Санта-Клара

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Санта-Клара, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Санта-Клара
Понта-Делгада
Главные тренеры
ПортугалияСержиу Консейсау
История личных встреч
29.10.2022 Португалия - Примейра Тур 11 Санта-Клара1 : 1Порту
04.04.2022 Португалия - Примейра Тур 28 Порту3 : 0Санта-Клара
07.11.2021 Португалия - Примейра Тур 11 Санта-Клара0 : 3Порту
26.10.2021 Португалия - Кубок лиги Группа D. Тур 2 Санта-Клара3 : 1Порту
03.04.2021 Португалия - Примейра Тур 25 Порту2 : 1Санта-Клара
28.11.2020 Португалия - Примейра Тур 8 Санта-Клара0 : 1Порту
02.03.2020 Португалия - Примейра Тур 23 Санта-Клара0 : 2Порту
19.12.2019 Кубок Португалии 1/8 финала Порту1 : 0Санта-Клара
25.09.2019 Португалия - Кубок лиги Группа D. Тур 1 Порту1 : 0Санта-Клара
22.09.2019 Португалия - Примейра Тур 6 Порту2 : 0Санта-Клара
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Бенфика27 23 2 2 68-16 71 87.7
2 Порту27 20 4 3 58-18 64 79.0
3 Брага27 20 2 5 60-24 62 76.5
4 Спортинг27 18 3 6 56-26 57 70.4
5 Арока27 12 8 7 31-32 44 54.3
6 Витория Гимарайнш27 12 5 10 26-31 41 50.6
7 Визела27 11 5 11 31-28 38 46.9
8 Каза Пия27 11 5 11 26-31 38 46.9
9 Фамаликан27 11 3 13 28-34 36 44.4
10 Риу Аве27 9 7 11 27-31 34 42.0
11 Шавиш27 8 9 10 27-33 33 40.7
12 Боавишта27 9 6 12 32-45 33 40.7
13 Жил Висенте27 8 7 12 26-32 31 38.3
14 Портимоненсе27 8 3 16 20-35 27 33.3
15 Эшторил27 7 4 16 23-43 25 30.9
16 Маритиму27 5 4 18 21-50 19 23.5
17 Пасуш де Феррейра27 4 5 18 20-46 17 21.0
18 Санта-Клара27 3 6 18 17-42 15 18.5

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