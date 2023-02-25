Порту - Санта-Клара 15 Апреля прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
15 Апреля 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 28-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Санта-Клара, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Санта-Клара
Понта-Делгада
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|29.10.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 11
|1 : 1
|04.04.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 28
|3 : 0
|07.11.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 11
|0 : 3
|26.10.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. Тур 2
|3 : 1
|03.04.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 25
|2 : 1
|28.11.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|0 : 1
|02.03.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 23
|0 : 2
|19.12.2019
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 0
|25.09.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. Тур 1
|1 : 0
|22.09.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Бенфика
|27
|23
|2
|2
|68-16
|71
|87.7
|2
|Порту
|27
|20
|4
|3
|58-18
|64
|79.0
|3
|Брага
|27
|20
|2
|5
|60-24
|62
|76.5
|4
|Спортинг
|27
|18
|3
|6
|56-26
|57
|70.4
|5
|Арока
|27
|12
|8
|7
|31-32
|44
|54.3
|6
|Витория Гимарайнш
|27
|12
|5
|10
|26-31
|41
|50.6
|7
|Визела
|27
|11
|5
|11
|31-28
|38
|46.9
|8
|Каза Пия
|27
|11
|5
|11
|26-31
|38
|46.9
|9
|Фамаликан
|27
|11
|3
|13
|28-34
|36
|44.4
|10
|Риу Аве
|27
|9
|7
|11
|27-31
|34
|42.0
|11
|Шавиш
|27
|8
|9
|10
|27-33
|33
|40.7
|12
|Боавишта
|27
|9
|6
|12
|32-45
|33
|40.7
|13
|Жил Висенте
|27
|8
|7
|12
|26-32
|31
|38.3
|14
|Портимоненсе
|27
|8
|3
|16
|20-35
|27
|33.3
|15
|Эшторил
|27
|7
|4
|16
|23-43
|25
|30.9
|16
|Маритиму
|27
|5
|4
|18
|21-50
|19
|23.5
|17
|Пасуш де Феррейра
|27
|4
|5
|18
|20-46
|17
|21.0
|18
|Санта-Клара
|27
|3
|6
|18
|17-42
|15
|18.5