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Металлист - Верес 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Металлист (Харьков, Украина), вместимость: 40003
15 Апреля 2023 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 21-й тур
Металлист
Верес

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист - Верес, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Металлист (Харьков, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Металлист
Харьков
Верес
Ровно
Главные тренеры
СербияПерица Огненович
УкраинаЮрий Николаевич Вирт
История личных встреч
07.10.2022 Украина - Премьер-лига Тур 6 Верес1 : 2Металлист
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Шахтёр20 15 4 1 50-15 49 81.7
2
Квалификация Лиги чемпионов
Днепр-119 14 3 2 42-15 45 78.9
3
Квалификация Лиги конференций
Заря20 12 4 4 42-26 40 66.7
4
Квалификация Лиги конференций
Динамо К21 12 4 5 30-17 40 63.5
5 Александрия19 8 8 3 33-26 32 56.1
6 Колос21 8 6 7 19-20 30 47.6
7 Кривбасс21 8 4 9 17-23 28 44.4
8 Ворскла20 6 5 9 23-28 23 38.3
9 Ингулец20 6 4 10 19-24 22 36.7
10 Минай21 5 6 10 15-25 21 33.3
11 Металлист 192520 4 9 7 17-34 21 35.0
12 Черноморец20 4 8 8 19-26 20 33.3
13 Верес20 5 4 11 21-28 19 31.7
14 Рух В20 4 7 9 20-30 19 31.7
15
Зона вылета
Металлист20 4 6 10 17-28 18 30.0
16
Зона вылета
Львов20 3 4 13 16-35 13 21.7

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