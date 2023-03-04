Металлист 1925 - Александрия 15 Апреля прямая трансляция
Стадион: Колос (Борисполь, Украина), вместимость: 7500
15 Апреля 2023 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 21-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Александрия, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Борисполь, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Александрия
Александрия
Главные тренеры
|Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
|27.02.2023
|Украина - Премьер-лига
|Тур 6
|3 : 3
|05.11.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 14
|2 : 0
|26.10.2021
|Кубок Украины
|1/8 финала
|2 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|20
|15
|4
|1
|50-15
|49
|81.7
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|19
|14
|3
|2
|42-15
|45
|78.9
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Заря
|20
|12
|4
|4
|42-26
|40
|66.7
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Динамо К
|21
|12
|4
|5
|30-17
|40
|63.5
|5
|Александрия
|19
|8
|8
|3
|33-26
|32
|56.1
|6
|Колос
|21
|8
|6
|7
|19-20
|30
|47.6
|7
|Кривбасс
|21
|8
|4
|9
|17-23
|28
|44.4
|8
|Ворскла
|20
|6
|5
|9
|23-28
|23
|38.3
|9
|Ингулец
|20
|6
|4
|10
|19-24
|22
|36.7
|10
|Минай
|21
|5
|6
|10
|15-25
|21
|33.3
|11
|Металлист 1925
|20
|4
|9
|7
|17-34
|21
|35.0
|12
|Черноморец
|20
|4
|8
|8
|19-26
|20
|33.3
|13
|Верес
|20
|5
|4
|11
|21-28
|19
|31.7
|14
|Рух В
|20
|4
|7
|9
|20-30
|19
|31.7
| 15
Зона вылета
|Металлист
|20
|4
|6
|10
|17-28
|18
|30.0
| 16
Зона вылета
|Львов
|20
|3
|4
|13
|16-35
|13
|21.7