Слуцк - Динамо-Брест 15 Апреля прямая трансляция
Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
15 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Динамо-Брест, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слуцк
Слуцк
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
|12.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 30
|0 : 0
|17.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 15
|2 : 0
|11.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 22
|0 : 0
|29.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 7
|1 : 1
|22.10.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 17
|3 : 1
|28.03.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 2
|0 : 1
|20.10.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 25
|3 : 2
|02.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 10
|1 : 3
|30.09.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 23
|4 : 0
|23.05.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 8
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|3
|3
|0
|0
|8-1
|9
|100.0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ислочь
|4
|3
|0
|1
|9-3
|9
|75.0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|3
|2
|1
|0
|3-1
|7
|77.8
|4
|Минск
|4
|1
|3
|0
|5-3
|6
|50.0
|5
|Шахтёр С
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|100.0
|6
|Славия-Мозырь
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|50.0
|7
|БАТЭ
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|55.6
|8
|Нафтан
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|41.7
|9
|Энергетик-БГУ
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|44.4
|10
|Сморгонь
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|25.0
|11
|Гомель
|3
|0
|2
|1
|4-6
|2
|22.2
|12
|Неман
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|16.7
|13
|Слуцк
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|11.1
|14
|Белшина
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|11.1
| 15
Зона вылета
|Динамо-Брест
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
|0.0