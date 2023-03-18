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Шахтёр С - Гомель 15 Апреля прямая трансляция

15 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 4-й тур
Шахтёр С
Гомель

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Гомель, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Гомель
Гомель
История личных встреч
11.09.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 21 Гомель0 : 3Шахтёр С
02.05.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 6 Шахтёр С1 : 0Гомель
28.11.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 30 Шахтёр С0 : 1Гомель
27.10.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 15 Гомель2 : 3Шахтёр С
09.08.2021 Кубок Беларуси 1/8 финала Шахтёр С1 : 2 ДВГомель
30.08.2020 Кубок Беларуси 1/16 финала Гомель1 : 4Шахтёр С
25.08.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 19 Шахтёр С3 : 1Гомель
21.04.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 4 Гомель0 : 1Шахтёр С
06.10.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 24 Гомель0 : 3Шахтёр С
27.05.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 9 Шахтёр С2 : 1Гомель
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн3 3 0 0 8-1 9 100.0
2
Квалификация Лиги конференций
Ислочь4 3 0 1 9-3 9 75.0
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ3 2 1 0 3-1 7 77.8
4 Минск4 1 3 0 5-3 6 50.0
5 Шахтёр С2 2 0 0 3-1 6 100.0
6 Славия-Мозырь4 2 0 2 5-5 6 50.0
7 БАТЭ3 1 2 0 5-3 5 55.6
8 Нафтан4 1 2 1 3-3 5 41.7
9 Энергетик-БГУ3 1 1 1 2-2 4 44.4
10 Сморгонь4 1 0 3 3-10 3 25.0
11 Гомель3 0 2 1 4-6 2 22.2
12 Неман2 0 1 1 3-4 1 16.7
13 Слуцк3 0 1 2 2-5 1 11.1
14 Белшина3 0 1 2 0-3 1 11.1
15
Зона вылета
Динамо-Брест3 0 0 3 0-5 0 0.0

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