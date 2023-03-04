Каспий - Окжетпес 15 Апреля прямая трансляция
15 Апреля 2023 года в 12:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каспий - Окжетпес, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каспий
Актау
Окжетпес
Кокшетау
История личных встреч
|21.11.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 19
|2 : 1
|18.09.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 9
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Кызыл-Жар
|5
|5
|0
|0
|7-1
|15
|100.0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Астана
|5
|4
|0
|1
|8-5
|12
|80.0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Актобе
|5
|3
|1
|1
|12-6
|10
|66.7
|4
|Ордабасы
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|66.7
|5
|Тобол
|5
|3
|1
|1
|7-4
|10
|66.7
|6
|Окжетпес
|5
|3
|0
|2
|9-6
|9
|60.0
|7
|Кайрат
|5
|2
|2
|1
|11-8
|8
|53.3
|8
|Кайсар
|5
|2
|1
|2
|8-7
|7
|46.7
|9
|Атырау
|5
|2
|1
|2
|5-8
|7
|46.7
|10
|Жетысу
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|26.7
|11
|Аксу
|5
|1
|1
|3
|6-12
|4
|26.7
| 12
Зона вылета
|Мактаарал
|5
|1
|0
|4
|4-6
|3
|20.0
| 13
Зона вылета
|Шахтёр Крг
|5
|0
|1
|4
|5-11
|1
|6.7
| 14
Зона вылета
|Каспий
|5
|0
|0
|5
|4-13
|0
|0.0