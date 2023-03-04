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Каспий - Окжетпес 15 Апреля прямая трансляция

15 Апреля 2023 года в 12:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 6-й тур
Каспий
Окжетпес

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каспий - Окжетпес, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каспий
Актау
Окжетпес
Кокшетау
История личных встреч
21.11.2020 Казахстан - Премьер-лига Тур 19 Каспий2 : 1Окжетпес
18.09.2020 Казахстан - Премьер-лига Тур 9 Окжетпес2 : 2Каспий
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Кызыл-Жар5 5 0 0 7-1 15 100.0
2
Квалификация Лиги конференций
Астана5 4 0 1 8-5 12 80.0
3
Квалификация Лиги конференций
Актобе5 3 1 1 12-6 10 66.7
4 Ордабасы5 3 1 1 10-5 10 66.7
5 Тобол5 3 1 1 7-4 10 66.7
6 Окжетпес5 3 0 2 9-6 9 60.0
7 Кайрат5 2 2 1 11-8 8 53.3
8 Кайсар5 2 1 2 8-7 7 46.7
9 Атырау5 2 1 2 5-8 7 46.7
10 Жетысу5 1 1 3 4-8 4 26.7
11 Аксу5 1 1 3 6-12 4 26.7
12
Зона вылета
Мактаарал5 1 0 4 4-6 3 20.0
13
Зона вылета
Шахтёр Крг5 0 1 4 5-11 1 6.7
14
Зона вылета
Каспий5 0 0 5 4-13 0 0.0

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