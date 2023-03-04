Оренбург - Локомотив 16 Апреля прямая трансляция
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
16 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Локомотив, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|28.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 7
|5 : 1
|21.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|1 : 0
|22.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|2 : 3
|08.12.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|2 : 1
|12.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|1 : 0
|13.05.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|4 : 0
|19.11.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|1 : 1
|29.04.2015
|Кубок России
|1/2 финала
|1 : 1 3 : 4
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Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|81.8
|2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|68.2
|3
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|63.8
|4
|Спартак М
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|63.6
|5
|Динамо М
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|56.5
|6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|55.1
|7
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|54.5
|8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|50.0
|9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|44.9
|10
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|36.2
|11
|Локомотив М
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|37.9
|12
|Крылья Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|36.2
|13
|Пари Нижний Новгород
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|27.5
|14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|25.8
| 15
Зона вылета
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|20.3
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|19.7