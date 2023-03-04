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Оренбург - Локомотив 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
16 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
Оренбург
Локомотив М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Локомотив, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
ЧехияМарцел Личка
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
28.08.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 7 Локомотив М5 : 1Оренбург
21.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Локомотив М1 : 0Оренбург
22.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Оренбург2 : 3Локомотив М
08.12.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Локомотив М2 : 1Оренбург
12.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Оренбург1 : 0Локомотив М
13.05.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Локомотив М4 : 0Оренбург
19.11.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Оренбург1 : 1Локомотив М
29.04.2015 Кубок России 1/2 финала Оренбург1 : 1 3 : 4Локомотив М
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит22 17 3 2 57-11 54 81.8
2 Ростов22 13 6 3 40-30 45 68.2
3 ЦСКА23 13 5 5 42-21 44 63.8
4 Спартак М22 12 6 4 48-27 42 63.6
5 Динамо М23 11 6 6 42-30 39 56.5
6 Краснодар23 11 5 7 49-36 38 55.1
7 Ахмат22 11 3 8 33-29 36 54.5
8 Оренбург22 10 3 9 43-43 33 50.0
9 Сочи23 9 4 10 32-43 31 44.9
10 Урал23 7 4 12 25-37 25 36.2
11 Локомотив М22 7 4 11 32-39 25 37.9
12 Крылья Советов23 6 7 10 23-33 25 36.2
13 Пари Нижний Новгород23 5 4 14 25-47 19 27.5
14 Факел22 2 11 9 27-41 17 25.8
15
Зона вылета
Химки23 3 5 15 19-50 14 20.3
16
Зона вылета
Торпедо М22 3 4 15 15-35 13 19.7

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