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Факел - Ахмат 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
16 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия);
Факел
Ахмат

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Ахмат, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
РоссияДмитрий Анатольевич Пятибратов
РоссияСергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
24.07.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 2 Ахмат2 : 1Факел
06.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Факел3 : 3Ахмат
21.09.2016 Кубок России 1/16 финала Факел1 : 1 3 : 5Ахмат
26.09.2006 Россия - Первый дивизион - 2006 Тур 36 Факел2 : 1Ахмат
07.06.2006 Россия - Первый дивизион - 2006 Тур 16 Ахмат1 : 3Факел
Текстовая трансляция
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«Чемпионат» публикует обновлённую таблицу с судейскими косяками на основе экспертизы Игоря Федотова.Материалы по теме «Спартак» чаще других получает помощь от судей в РПЛ. Обновлённая таблица ошибок арбитров 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Факел» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит22 17 3 2 57-11 54 81.8
2 Ростов22 13 6 3 40-30 45 68.2
3 ЦСКА23 13 5 5 42-21 44 63.8
4 Спартак М22 12 6 4 48-27 42 63.6
5 Динамо М23 11 6 6 42-30 39 56.5
6 Краснодар23 11 5 7 49-36 38 55.1
7 Ахмат22 11 3 8 33-29 36 54.5
8 Оренбург22 10 3 9 43-43 33 50.0
9 Сочи23 9 4 10 32-43 31 44.9
10 Урал23 7 4 12 25-37 25 36.2
11 Локомотив М22 7 4 11 32-39 25 37.9
12 Крылья Советов23 6 7 10 23-33 25 36.2
13 Пари Нижний Новгород23 5 4 14 25-47 19 27.5
14 Факел22 2 11 9 27-41 17 25.8
15
Зона вылета
Химки23 3 5 15 19-50 14 20.3
16
Зона вылета
Торпедо М22 3 4 15 15-35 13 19.7

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