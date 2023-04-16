Факел - Ахмат 16 Апреля прямая трансляция
Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
16 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Ахмат, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
|Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
|24.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 2
|2 : 1
|06.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|21.09.2016
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 5
|26.09.2006
|Россия - Первый дивизион - 2006
|Тур 36
|2 : 1
|07.06.2006
|Россия - Первый дивизион - 2006
|Тур 16
|1 : 3
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«Чемпионат» публикует обновлённую таблицу с судейскими косяками на основе экспертизы Игоря Федотова.Материалы по теме «Спартак» чаще других получает помощь от судей в РПЛ. Обновлённая таблица ошибок арбитров 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Факел» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|81.8
|2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|68.2
|3
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|63.8
|4
|Спартак М
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|63.6
|5
|Динамо М
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|56.5
|6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|55.1
|7
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|54.5
|8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|50.0
|9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|44.9
|10
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|36.2
|11
|Локомотив М
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|37.9
|12
|Крылья Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|36.2
|13
|Пари Нижний Новгород
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|27.5
|14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|25.8
| 15
Зона вылета
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|20.3
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|19.7