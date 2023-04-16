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Ростов - Зенит 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
16 Апреля 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
Ростов
Зенит

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Зенит, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
РоссияВалерий Георгиевич Карпин
РоссияСергей Богданович Семак
История личных встреч
02.10.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 11 Зенит3 : 1Ростов
03.12.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Зенит2 : 2Ростов
01.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Ростов2 : 4Зенит
27.02.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Зенит2 : 2Ростов
15.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Ростов0 : 2Зенит
22.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Ростов1 : 2Зенит
19.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Зенит6 : 1Ростов
19.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Ростов1 : 0Зенит
28.01.2019 Фонбет Кубок Матч Премьер Тур 3 Ростов0 : 5Зенит
25.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Зенит2 : 0Ростов
Текстовая трансляция
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По нашей информации, летом «Зенит» может совершить одну из самых крупных закупок последних нескольких лет.Материалы по темеЭксклюзив «Зенит» хочет собрать главных талантов России. Такой закупки в РПЛ ещё не было 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Ростов» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит22 17 3 2 57-11 54 81.8
2 Ростов22 13 6 3 40-30 45 68.2
3 ЦСКА23 13 5 5 42-21 44 63.8
4 Спартак М22 12 6 4 48-27 42 63.6
5 Динамо М23 11 6 6 42-30 39 56.5
6 Краснодар23 11 5 7 49-36 38 55.1
7 Ахмат22 11 3 8 33-29 36 54.5
8 Оренбург22 10 3 9 43-43 33 50.0
9 Сочи23 9 4 10 32-43 31 44.9
10 Урал23 7 4 12 25-37 25 36.2
11 Локомотив М22 7 4 11 32-39 25 37.9
12 Крылья Советов23 6 7 10 23-33 25 36.2
13 Пари Нижний Новгород23 5 4 14 25-47 19 27.5
14 Факел22 2 11 9 27-41 17 25.8
15
Зона вылета
Химки23 3 5 15 19-50 14 20.3
16
Зона вылета
Торпедо М22 3 4 15 15-35 13 19.7

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