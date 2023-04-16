Ростов - Зенит 16 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
16 Апреля 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Зенит, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|02.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 11
|3 : 1
|03.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|2 : 2
|01.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|2 : 4
|27.02.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|2 : 2
|15.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|0 : 2
|22.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|1 : 2
|19.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|6 : 1
|19.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|1 : 0
|28.01.2019
|Фонбет Кубок Матч Премьер
|Тур 3
|0 : 5
|25.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|2 : 0
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По нашей информации, летом «Зенит» может совершить одну из самых крупных закупок последних нескольких лет.Материалы по темеЭксклюзив «Зенит» хочет собрать главных талантов России. Такой закупки в РПЛ ещё не было 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Ростов» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|81.8
|2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|68.2
|3
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|63.8
|4
|Спартак М
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|63.6
|5
|Динамо М
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|56.5
|6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|55.1
|7
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|54.5
|8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|50.0
|9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|44.9
|10
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|36.2
|11
|Локомотив М
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|37.9
|12
|Крылья Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|36.2
|13
|Пари Нижний Новгород
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|27.5
|14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|25.8
| 15
Зона вылета
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|20.3
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|19.7