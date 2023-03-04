Вест Хэм - Арсенал 16 Апреля прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
16 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Арсенал, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Арсенал
Лондон
|1
|вр
|Лукаш Фабианьски
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|4
|зщ
|Курт Зума
|21
|зщ
|Анджело Огбонна
|3
|зщ
|Аарон Крессуэлл
|11
|пз
|Лукас Пакета
|41
|пз
|Деклан Райс
|28
|пз
|Томаш Соучек
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|9
|нп
|Майкл Антонио
|1
|вр
|Аарон Рамсдейл
|4
|зщ
|Бен Уайт
|16
|зщ
|Роб Холдинг
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|35
|пз
|Александр Зинченко
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|5
|пз
|Томас Парти
|34
|пз
|Гранит Джака
|7
|пз
|Букайо Сака
|9
|нп
|Габриэл Жезус
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Микель Артета
История личных встреч
|26.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|3 : 1
|01.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|1 : 2
|15.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|2 : 0
|21.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|3 : 3
|19.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|2 : 1
|07.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|1 : 0
|09.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 3
|12.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|1 : 0
|25.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|3 : 1
|22.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|4 : 1
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Изучаем календарь у «Арсенала» и «Манчестер Сити» до конца сезона и прикидываем, смогут ли «горожане» выиграть АПЛ.Материалы по теме Где оступятся «Сити» и «Арсенал»? Календарь и прогноз суперкомпьютера на главную гонку АПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал». Начало лондонского дерби запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|30
|23
|4
|3
|72-29
|73
|81.1
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|29
|21
|4
|4
|75-27
|67
|77.0
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|15
|11
|4
|48-24
|56
|62.2
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|29
|17
|5
|7
|44-37
|56
|64.4
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|31
|16
|5
|10
|57-45
|53
|57.0
| 6
Лига конференций
|Астон Вилла
|31
|15
|5
|11
|44-40
|50
|53.8
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|14
|7
|8
|54-37
|49
|56.3
|8
|Ливерпуль
|29
|12
|8
|9
|50-35
|44
|50.6
|9
|Брентфорд
|31
|10
|13
|8
|47-42
|43
|46.2
|10
|Фулхэм
|30
|12
|6
|12
|42-41
|42
|46.7
|11
|Челси
|31
|10
|9
|12
|30-33
|39
|41.9
|12
|Кристал Пэлас
|31
|9
|9
|13
|31-40
|36
|38.7
|13
|Вулверхэмптон
|31
|9
|7
|15
|26-42
|34
|36.6
|14
|Борнмут
|31
|9
|6
|16
|31-59
|33
|35.5
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|8
|6
|15
|27-39
|30
|34.5
|16
|Лидс Юнайтед
|30
|7
|8
|15
|39-54
|29
|32.2
|17
|Эвертон
|31
|6
|9
|16
|24-46
|27
|29.0
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|30
|6
|9
|15
|24-54
|27
|30.0
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|30
|7
|4
|19
|40-52
|25
|27.8
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|31
|6
|5
|20
|24-53
|23
|24.7