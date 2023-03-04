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Вест Хэм - Арсенал 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
16 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Арсенал, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Арсенал
Лондон
1ПольшаврЛукаш Фабианьски
5ЧехиязщВладимир Цоуфал
4ФранциязщКурт Зума
21ИталиязщАнджело Огбонна
3АнглиязщАарон Крессуэлл
11БразилияпзЛукас Пакета
41АнглияпзДеклан Райс
28ЧехияпзТомаш Соучек
8ИспанияпзПабло Форнальс
20АнглиянпДжаррод Боуэн
9ЯмайканпМайкл Антонио
1АнглияврАарон Рамсдейл
4АнглиязщБен Уайт
16АнглиязщРоб Холдинг
6БразилиязщГабриэл Магальянс
35УкраинапзАлександр Зинченко
8НорвегияпзМартин Эдегор
5ГанапзТомас Парти
34ШвейцарияпзГранит Джака
7АнглияпзБукайо Сака
9БразилиянпГабриэл Жезус
11БразилиянпГабриэл Мартинелли
Главные тренеры
ШотландияДэвид Мойес
ИспанияМикель Артета
История личных встреч
26.12.2022 Англия - Премьер-лига Тур 17 Арсенал3 : 1Вест Хэм Юнайтед
01.05.2022 Англия - Премьер-лига Тур 35 Вест Хэм Юнайтед1 : 2Арсенал
15.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 17 Арсенал2 : 0Вест Хэм Юнайтед
21.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 29 Вест Хэм Юнайтед3 : 3Арсенал
19.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 2 Арсенал2 : 1Вест Хэм Юнайтед
07.03.2020 Англия - Премьер-лига Тур 29 Арсенал1 : 0Вест Хэм Юнайтед
09.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 16 Вест Хэм Юнайтед1 : 3Арсенал
12.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 22 Вест Хэм Юнайтед1 : 0Арсенал
25.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 3 Арсенал3 : 1Вест Хэм Юнайтед
22.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 35 Арсенал4 : 1Вест Хэм Юнайтед
Текстовая трансляция
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Изучаем календарь у «Арсенала» и «Манчестер Сити» до конца сезона и прикидываем, смогут ли «горожане» выиграть АПЛ.Материалы по теме Где оступятся «Сити» и «Арсенал»? Календарь и прогноз суперкомпьютера на главную гонку АПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал». Начало лондонского дерби запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал30 23 4 3 72-29 73 81.1
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити29 21 4 4 75-27 67 77.0
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед30 15 11 4 48-24 56 62.2
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед29 17 5 7 44-37 56 64.4
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур31 16 5 10 57-45 53 57.0
6
Лига конференций
Астон Вилла31 15 5 11 44-40 50 53.8
7 Брайтон энд Хоув Альбион29 14 7 8 54-37 49 56.3
8 Ливерпуль29 12 8 9 50-35 44 50.6
9 Брентфорд31 10 13 8 47-42 43 46.2
10 Фулхэм30 12 6 12 42-41 42 46.7
11 Челси31 10 9 12 30-33 39 41.9
12 Кристал Пэлас31 9 9 13 31-40 36 38.7
13 Вулверхэмптон31 9 7 15 26-42 34 36.6
14 Борнмут31 9 6 16 31-59 33 35.5
15 Вест Хэм Юнайтед29 8 6 15 27-39 30 34.5
16 Лидс Юнайтед30 7 8 15 39-54 29 32.2
17 Эвертон31 6 9 16 24-46 27 29.0
18
Зона вылета
Ноттингем Форест30 6 9 15 24-54 27 30.0
19
Зона вылета
Лестер Сити30 7 4 19 40-52 25 27.8
20
Зона вылета
Саутгемптон31 6 5 20 24-53 23 24.7

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