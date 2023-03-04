Ноттингем - Манчестер Юнайтед 16 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
16 Апреля 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|12
|вр
|Кейлор Навас
|7
|зщ
|Неко Уильямс
|4
|зщ
|Джо Уорролл
|38
|зщ
|Фелипе
|15
|зщ
|Харри Тоффоло
|28
|пз
|Данило
|23
|пз
|Ремо Фройлер
|5
|пз
|Орел Мангала
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|20
|нп
|Бреннан Джонсон
|9
|нп
|Тайво Авонийи
|1
|вр
|Давид де Хеа
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|23
|зщ
|Люк Шоу
|12
|зщ
|Тирелл Маласиа
|18
|пз
|Каземиро
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|21
|пз
|Антони
|15
|пз
|Марсель Забитцер
|25
|нп
|Джейдон Санчо
|27
|нп
|Ваут Вегорст
Главные тренеры
|Стивен Купер
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|01.02.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 0
|25.01.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|0 : 3
|27.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|3 : 0
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Собрали игроков «МЮ», которые, не исключено, сменят клуб в ближайшее трансферное окно.Материалы по темеИстории Кто может покинуть «Манчестер Юнайтед» летом 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура АПЛ: «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|30
|23
|4
|3
|72-29
|73
|81.1
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|29
|21
|4
|4
|75-27
|67
|77.0
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|15
|11
|4
|48-24
|56
|62.2
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|29
|17
|5
|7
|44-37
|56
|64.4
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|31
|16
|5
|10
|57-45
|53
|57.0
| 6
Лига конференций
|Астон Вилла
|31
|15
|5
|11
|44-40
|50
|53.8
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|14
|7
|8
|54-37
|49
|56.3
|8
|Ливерпуль
|29
|12
|8
|9
|50-35
|44
|50.6
|9
|Брентфорд
|31
|10
|13
|8
|47-42
|43
|46.2
|10
|Фулхэм
|30
|12
|6
|12
|42-41
|42
|46.7
|11
|Челси
|31
|10
|9
|12
|30-33
|39
|41.9
|12
|Кристал Пэлас
|31
|9
|9
|13
|31-40
|36
|38.7
|13
|Вулверхэмптон
|31
|9
|7
|15
|26-42
|34
|36.6
|14
|Борнмут
|31
|9
|6
|16
|31-59
|33
|35.5
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|8
|6
|15
|27-39
|30
|34.5
|16
|Лидс Юнайтед
|30
|7
|8
|15
|39-54
|29
|32.2
|17
|Эвертон
|31
|6
|9
|16
|24-46
|27
|29.0
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|30
|6
|9
|15
|24-54
|27
|30.0
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|30
|7
|4
|19
|40-52
|25
|27.8
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|31
|6
|5
|20
|24-53
|23
|24.7