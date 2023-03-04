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Ноттингем - Манчестер Юнайтед 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
16 Апреля 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Манчестер Юнайтед
Манчестер
12Коста-РикаврКейлор Навас
7УэльсзщНеко Уильямс
4АнглиязщДжо Уорролл
38Бразилиязщ Фелипе
15АнглиязщХарри Тоффоло
28Бразилияпз Данило
23ШвейцарияпзРемо Фройлер
5БельгияпзОрел Мангала
10АнглияпзМорган Гиббс-Уайт
20УэльснпБреннан Джонсон
9НигериянпТайво Авонийи
1ИспанияврДавид де Хеа
29АнглиязщАарон Ван-Биссака
5АнглиязщГарри Магуайр
23АнглиязщЛюк Шоу
12НидерландызщТирелл Маласиа
18Бразилияпз Каземиро
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
21Бразилияпз Антони
15АвстрияпзМарсель Забитцер
25АнглиянпДжейдон Санчо
27НидерландынпВаут Вегорст
Главные тренеры
УэльсСтивен Купер
НидерландыЭрик тен Хаг
История личных встреч
01.02.2023 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Манчестер Юнайтед2 : 0Ноттингем Форест
25.01.2023 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Ноттингем Форест0 : 3Манчестер Юнайтед
27.12.2022 Англия - Премьер-лига Тур 17 Манчестер Юнайтед3 : 0Ноттингем Форест
Текстовая трансляция
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Собрали игроков «МЮ», которые, не исключено, сменят клуб в ближайшее трансферное окно.Материалы по темеИстории Кто может покинуть «Манчестер Юнайтед» летом 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура АПЛ: «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал30 23 4 3 72-29 73 81.1
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити29 21 4 4 75-27 67 77.0
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед30 15 11 4 48-24 56 62.2
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед29 17 5 7 44-37 56 64.4
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур31 16 5 10 57-45 53 57.0
6
Лига конференций
Астон Вилла31 15 5 11 44-40 50 53.8
7 Брайтон энд Хоув Альбион29 14 7 8 54-37 49 56.3
8 Ливерпуль29 12 8 9 50-35 44 50.6
9 Брентфорд31 10 13 8 47-42 43 46.2
10 Фулхэм30 12 6 12 42-41 42 46.7
11 Челси31 10 9 12 30-33 39 41.9
12 Кристал Пэлас31 9 9 13 31-40 36 38.7
13 Вулверхэмптон31 9 7 15 26-42 34 36.6
14 Борнмут31 9 6 16 31-59 33 35.5
15 Вест Хэм Юнайтед29 8 6 15 27-39 30 34.5
16 Лидс Юнайтед30 7 8 15 39-54 29 32.2
17 Эвертон31 6 9 16 24-46 27 29.0
18
Зона вылета
Ноттингем Форест30 6 9 15 24-54 27 30.0
19
Зона вылета
Лестер Сити30 7 4 19 40-52 25 27.8
20
Зона вылета
Саутгемптон31 6 5 20 24-53 23 24.7

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