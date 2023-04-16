Жирона - Эльче 16 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
16 Апреля 2023 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Эльче, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Эльче
Эльче
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|22
|зщ
|Сантьяго Буэно
|16
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|5
|пз
|Давид Лопес
|18
|пз
|Ориоль Ромеу
|14
|пз
|Алеш Гарсия
|23
|пз
|Иван Мартин
|17
|пз
|Родриго Рикельме
|8
|нп
|Виктор Цыганков
|9
|нп
|Валентин Кастельянос
|13
|вр
|Эдгар Бадия
|6
|зщ
|Педро Бигас
|14
|зщ
|Элибельтон Паласиос
|23
|зщ
|Карлос Клерк
|2
|зщ
|Лаутаро Бланко
|21
|пз
|Омар Маскарель
|8
|пз
|Хосе Гутьеррес
|20
|пз
|Херард Гумбау
|10
|нп
|Пере Милья
|9
|нп
|Лукас Бое
|11
|нп
|Тете
Главные тренеры
|Анхель Мичел
|Себастьян Беккасесе
История личных встреч
|08.11.2022
|Испания - Примера
|Тур 14
|1 : 2
|23.08.2020
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - Финал
|0 : 1
|20.08.2020
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - Финал
|0 : 0
|19.06.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 34
|1 : 0
|12.10.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 11
|0 : 2
|27.01.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 23
|1 : 0
|27.08.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 2
|3 : 1
|15.05.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 38
|1 : 1
|12.12.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 17
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|28
|23
|3
|2
|53-9
|72
|85.7
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|28
|18
|5
|5
|59-24
|59
|70.2
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|28
|17
|6
|5
|45-20
|57
|67.9
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|29
|15
|6
|8
|37-28
|51
|58.6
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|29
|14
|5
|10
|38-28
|47
|54.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|28
|13
|6
|9
|34-29
|45
|53.6
|7
|Атлетик Б
|29
|12
|7
|10
|40-29
|43
|49.4
|8
|Райо Вальекано
|29
|10
|10
|9
|35-34
|40
|46.0
|9
|Осасуна
|29
|10
|8
|11
|25-30
|38
|43.7
|10
|Сельта
|28
|9
|9
|10
|36-39
|36
|42.9
|11
|Жирона
|28
|9
|8
|11
|42-42
|35
|41.7
|12
|Мальорка
|28
|9
|7
|12
|25-30
|34
|40.5
|13
|Севилья
|28
|8
|8
|12
|33-44
|32
|38.1
|14
|Вальядолид
|29
|9
|5
|15
|25-48
|32
|36.8
|15
|Кадис
|28
|7
|10
|11
|23-40
|31
|36.9
|16
|Альмерия
|28
|8
|6
|14
|34-48
|30
|35.7
|17
|Хетафе
|28
|7
|9
|12
|27-36
|30
|35.7
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|28
|7
|6
|15
|30-34
|27
|32.1
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|28
|6
|9
|13
|34-46
|27
|32.1
| 20
Зона вылета
|Эльче
|28
|2
|7
|19
|20-57
|13
|15.5