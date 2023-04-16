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Жирона - Эльче 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
16 Апреля 2023 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
Жирона
Эльче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Эльче, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Эльче
Эльче
13АргентинаврПауло Гассанига
4ИспаниязщАрнау Мартинес
22УругвайзщСантьяго Буэно
16ИспаниязщХавьер Эрнандес
5ИспанияпзДавид Лопес
18ИспанияпзОриоль Ромеу
14ИспанияпзАлеш Гарсия
23ИспанияпзИван Мартин
17ИспанияпзРодриго Рикельме
8УкраинанпВиктор Цыганков
9АргентинанпВалентин Кастельянос
13Испаниявр Эдгар Бадия
6ИспаниязщПедро Бигас
14КолумбиязщЭлибельтон Паласиос
23ИспаниязщКарлос Клерк
2АргентиназщЛаутаро Бланко
21ИспанияпзОмар Маскарель
8ИспанияпзХосе Гутьеррес
20ИспанияпзХерард Гумбау
10ИспаниянпПере Милья
9АргентинанпЛукас Бое
11Испаниянп Тете
Главные тренеры
ИспанияАнхель Мичел
АргентинаСебастьян Беккасесе
История личных встреч
08.11.2022 Испания - Примера Тур 14 Эльче1 : 2Жирона
23.08.2020 Испания - Сегунда Плей-офф - Финал Жирона0 : 1Эльче
20.08.2020 Испания - Сегунда Плей-офф - Финал Эльче0 : 0Жирона
19.06.2020 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 34 Эльче1 : 0Жирона
12.10.2019 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 11 Жирона0 : 2Эльче
27.01.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 23 Эльче1 : 0Жирона
27.08.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 2 Жирона3 : 1Эльче
15.05.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 38 Эльче1 : 1Жирона
12.12.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 17 Жирона0 : 1Эльче
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона28 23 3 2 53-9 72 85.7
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид28 18 5 5 59-24 59 70.2
3
Лига чемпионов
Атлетико М28 17 6 5 45-20 57 67.9
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад29 15 6 8 37-28 51 58.6
5
Лига Европы
Вильярреал29 14 5 10 38-28 47 54.0
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис28 13 6 9 34-29 45 53.6
7 Атлетик Б29 12 7 10 40-29 43 49.4
8 Райо Вальекано29 10 10 9 35-34 40 46.0
9 Осасуна29 10 8 11 25-30 38 43.7
10 Сельта28 9 9 10 36-39 36 42.9
11 Жирона28 9 8 11 42-42 35 41.7
12 Мальорка28 9 7 12 25-30 34 40.5
13 Севилья28 8 8 12 33-44 32 38.1
14 Вальядолид29 9 5 15 25-48 32 36.8
15 Кадис28 7 10 11 23-40 31 36.9
16 Альмерия28 8 6 14 34-48 30 35.7
17 Хетафе28 7 9 12 27-36 30 35.7
18
Зона вылета
Валенсия28 7 6 15 30-34 27 32.1
19
Зона вылета
Эспаньол28 6 9 13 34-46 27 32.1
20
Зона вылета
Эльче28 2 7 19 20-57 13 15.5

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