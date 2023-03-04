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Атлетико - Альмерия 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
16 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Атлетико М
Альмерия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Альмерия, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Альмерия
Альмерия
13СловенияврЯн Облак
22ИспаниязщМарио Эрмосо
2УругвайзщХосе Хименес
16АргентиназщНауэль Молина
20БельгияпзАксель Витсель
14ИспанияпзМаркос Льоренте
6Испанияпз Коке
5АргентинапзРодриго Де Пауль
21БельгияпзЯнник Карраско
8ФранциянпАнтуан Гризманн
10АргентинанпАнхель Корреа
13ИспанияврФернандо Мартинес
19БразилиязщРодриго Эли
22СербиязщСрджан Бабич
20ИспаниязщАлекс Сентельес
17ИспанияпзАлехандро Посо
23ПортугалияпзСаму Кошта
18ИспанияпзАрнау Пучмаль
3ИспанияпзГонсало Мелеро
5АргентинапзЛукас Робертоне
16КолумбияпзЛуис Суарес
12БразилиянпЛео Баптистау
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ИспанияХоан Руби
История личных встреч
15.01.2023 Испания - Примера Тур 17 Альмерия1 : 1Атлетико М
21.02.2015 Испания - Примера Тур 24 Атлетико М3 : 0Альмерия
24.09.2014 Испания - Примера Тур 5 Альмерия0 : 1Атлетико М
09.02.2014 Испания - Примера Тур 23 Альмерия2 : 0Атлетико М
14.09.2013 Испания - Примера Тур 4 Атлетико М4 : 2Альмерия
12.03.2011 Испания - Примера Тур 28 Альмерия2 : 2Атлетико М
31.10.2010 Испания - Примера Тур 9 Атлетико М1 : 1Альмерия
21.02.2010 Испания - Примера Тур 23 Альмерия1 : 0Атлетико М
23.09.2009 Испания - Примера Тур 4 Атлетико М2 : 2Альмерия
30.05.2009 Испания - Примера Тур 38 Атлетико М3 : 0Альмерия
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона28 23 3 2 53-9 72 85.7
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид28 18 5 5 59-24 59 70.2
3
Лига чемпионов
Атлетико М28 17 6 5 45-20 57 67.9
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад29 15 6 8 37-28 51 58.6
5
Лига Европы
Вильярреал29 14 5 10 38-28 47 54.0
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис28 13 6 9 34-29 45 53.6
7 Атлетик Б29 12 7 10 40-29 43 49.4
8 Райо Вальекано29 10 10 9 35-34 40 46.0
9 Осасуна29 10 8 11 25-30 38 43.7
10 Сельта28 9 9 10 36-39 36 42.9
11 Жирона28 9 8 11 42-42 35 41.7
12 Мальорка28 9 7 12 25-30 34 40.5
13 Севилья28 8 8 12 33-44 32 38.1
14 Вальядолид29 9 5 15 25-48 32 36.8
15 Кадис28 7 10 11 23-40 31 36.9
16 Альмерия28 8 6 14 34-48 30 35.7
17 Хетафе28 7 9 12 27-36 30 35.7
18
Зона вылета
Валенсия28 7 6 15 30-34 27 32.1
19
Зона вылета
Эспаньол28 6 9 13 34-46 27 32.1
20
Зона вылета
Эльче28 2 7 19 20-57 13 15.5

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