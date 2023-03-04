Хетафе - Барселона 16 Апреля прямая трансляция
Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
16 Апреля 2023 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Барселона, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Барселона
Барселона
|13
|вр
|Давид Сория
|6
|зщ
|Домингуш Дуарте
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|22
|зщ
|Дамиан Суарес
|2
|зщ
|Джене
|9
|пз
|Порту
|20
|пз
|Неманья Максимович
|5
|пз
|Луис Милья
|17
|нп
|Мунир Эль-Хаддади
|19
|нп
|Борха Майораль
|10
|нп
|Энес Унал
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|20
|зщ
|Серхи Роберто
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|17
|зщ
|Маркос Алонсо
|28
|зщ
|Алекс Бальде
|30
|пз
|Гави
|5
|пз
|Серхио Бускетс
|22
|нп
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|10
|нп
|Ансу Фати
Главные тренеры
|Кике Санчес Флорес
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|22.01.2023
|Испания - Примера
|Тур 18
|1 : 0
|15.05.2022
|Испания - Примера
|Тур 37
|0 : 0
|29.08.2021
|Испания - Примера
|Тур 3
|2 : 1
|22.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 31
|5 : 2
|17.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 6
|1 : 0
|15.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 24
|2 : 1
|28.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 7
|0 : 2
|12.05.2019
|Испания - Примера
|Тур 37
|2 : 0
|06.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 18
|1 : 2
|11.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 23
|0 : 0
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«Барселона» определилась с потенциальными новичками для усиления атаки в летнее трансферное окно.Материалы по теме «Барса» определилась с кандидатами на усиление атаки. Кто ещё, если не Месси? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура Примеры: «Хетафе» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|28
|23
|3
|2
|53-9
|72
|85.7
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|28
|18
|5
|5
|59-24
|59
|70.2
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|28
|17
|6
|5
|45-20
|57
|67.9
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|29
|15
|6
|8
|37-28
|51
|58.6
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|29
|14
|5
|10
|38-28
|47
|54.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|28
|13
|6
|9
|34-29
|45
|53.6
|7
|Атлетик Б
|29
|12
|7
|10
|40-29
|43
|49.4
|8
|Райо Вальекано
|29
|10
|10
|9
|35-34
|40
|46.0
|9
|Осасуна
|29
|10
|8
|11
|25-30
|38
|43.7
|10
|Сельта
|28
|9
|9
|10
|36-39
|36
|42.9
|11
|Жирона
|28
|9
|8
|11
|42-42
|35
|41.7
|12
|Мальорка
|28
|9
|7
|12
|25-30
|34
|40.5
|13
|Севилья
|28
|8
|8
|12
|33-44
|32
|38.1
|14
|Вальядолид
|29
|9
|5
|15
|25-48
|32
|36.8
|15
|Кадис
|28
|7
|10
|11
|23-40
|31
|36.9
|16
|Альмерия
|28
|8
|6
|14
|34-48
|30
|35.7
|17
|Хетафе
|28
|7
|9
|12
|27-36
|30
|35.7
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|28
|7
|6
|15
|30-34
|27
|32.1
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|28
|6
|9
|13
|34-46
|27
|32.1
| 20
Зона вылета
|Эльче
|28
|2
|7
|19
|20-57
|13
|15.5