21:53 ()
Онлайн трансляции
Суббота 15 апреля
Воскресенье 16 апреля
Свернуть список

Хетафе - Барселона 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
16 Апреля 2023 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Хетафе
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Барселона, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Барселона
Барселона
13ИспанияврДавид Сория
6ПортугалиязщДомингуш Дуарте
15ПарагвайзщОмар Альдерете
22УругвайзщДамиан Суарес
2Тогозщ Джене
9Испанияпз Порту
20СербияпзНеманья Максимович
5ИспанияпзЛуис Милья
17МарокконпМунир Эль-Хаддади
19ИспаниянпБорха Майораль
10ТурциянпЭнес Унал
1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
20ИспаниязщСерхи Роберто
23ФранциязщЖюль Кунде
4УругвайзщРональд Араухо
17ИспаниязщМаркос Алонсо
28ИспаниязщАлекс Бальде
30Испанияпз Гави
5ИспанияпзСерхио Бускетс
22Бразилиянп Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
10ИспаниянпАнсу Фати
Главные тренеры
ИспанияКике Санчес Флорес
ИспанияХавьер Эрнандес
История личных встреч
22.01.2023 Испания - Примера Тур 18 Барселона1 : 0Хетафе
15.05.2022 Испания - Примера Тур 37 Хетафе0 : 0Барселона
29.08.2021 Испания - Примера Тур 3 Барселона2 : 1Хетафе
22.04.2021 Испания - Примера Тур 31 Барселона5 : 2Хетафе
17.10.2020 Испания - Примера Тур 6 Хетафе1 : 0Барселона
15.02.2020 Испания - Примера Тур 24 Барселона2 : 1Хетафе
28.09.2019 Испания - Примера Тур 7 Хетафе0 : 2Барселона
12.05.2019 Испания - Примера Тур 37 Барселона2 : 0Хетафе
06.01.2019 Испания - Примера Тур 18 Хетафе1 : 2Барселона
11.02.2018 Испания - Примера Тур 23 Барселона0 : 0Хетафе
Текстовая трансляция
{timer}
0'
«Барселона» определилась с потенциальными новичками для усиления атаки в летнее трансферное окно.Материалы по теме «Барса» определилась с кандидатами на усиление атаки. Кто ещё, если не Месси? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура Примеры: «Хетафе» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона28 23 3 2 53-9 72 85.7
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид28 18 5 5 59-24 59 70.2
3
Лига чемпионов
Атлетико М28 17 6 5 45-20 57 67.9
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад29 15 6 8 37-28 51 58.6
5
Лига Европы
Вильярреал29 14 5 10 38-28 47 54.0
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис28 13 6 9 34-29 45 53.6
7 Атлетик Б29 12 7 10 40-29 43 49.4
8 Райо Вальекано29 10 10 9 35-34 40 46.0
9 Осасуна29 10 8 11 25-30 38 43.7
10 Сельта28 9 9 10 36-39 36 42.9
11 Жирона28 9 8 11 42-42 35 41.7
12 Мальорка28 9 7 12 25-30 34 40.5
13 Севилья28 8 8 12 33-44 32 38.1
14 Вальядолид29 9 5 15 25-48 32 36.8
15 Кадис28 7 10 11 23-40 31 36.9
16 Альмерия28 8 6 14 34-48 30 35.7
17 Хетафе28 7 9 12 27-36 30 35.7
18
Зона вылета
Валенсия28 7 6 15 30-34 27 32.1
19
Зона вылета
Эспаньол28 6 9 13 34-46 27 32.1
20
Зона вылета
Эльче28 2 7 19 20-57 13 15.5

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close