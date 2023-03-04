21:53 ()
Онлайн трансляции
Суббота 15 апреля
Воскресенье 16 апреля
Свернуть список

Валенсия - Севилья 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
16 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания);
Валенсия
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Севилья, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Севилья
Севилья
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
20ГваделупазщДимитри Фулкье
5БразилиязщГабриэл Паулиста
12ГвинеязщМуктар Дьякаби
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
3ИспаниязщТони Лато
11ИспанияпзСаму Кастильехо
17ИспанияпзНико Гонсалес
18ПортугалияпзАндре Алмейда
7УругвайнпЭдинсон Кавани
16БразилиянпСамуэл Лино
13Марокковр Боно
16ИспаниязщХесус Навас
44ФранциязщЛуак Баде
4НидерландызщКарим Рекик
6СербияпзНеманья Гудель
20Бразилияпз Фернандо
10ХорватияпзИван Ракитич
17АргентинапзЭрик Ламела
55АргентинанпЛукас Окампос
25ИспаниянпБрайан Хиль
15МарокконпЮссеф Эн-Несири
Главные тренеры
ИспанияРубен Бараха
ИспанияХосе Луис Мендилибар
История личных встреч
18.10.2022 Испания - Примера Тур 10 Севилья1 : 1Валенсия
19.01.2022 Испания - Примера Тур 21 Валенсия1 : 1Севилья
22.09.2021 Испания - Примера Тур 6 Севилья3 : 1Валенсия
12.05.2021 Испания - Примера Тур 36 Севилья1 : 0Валенсия
27.01.2021 Кубок Испании 1/8 финала Севилья3 : 0Валенсия
22.12.2020 Испания - Примера Тур 15 Валенсия0 : 1Севилья
19.07.2020 Испания - Примера Тур 38 Севилья1 : 0Валенсия
30.10.2019 Испания - Примера Тур 11 Валенсия1 : 1Севилья
31.03.2019 Испания - Примера Тур 29 Севилья0 : 1Валенсия
08.12.2018 Испания - Примера Тур 15 Валенсия1 : 1Севилья
Текстовая трансляция
{timer}
0'
Рассказываем о главных интригах в АПЛ, Ла Лиге, Серии А, Бундеслиге и Лиге 1.Материалы по теме Главные неочевидные интриги топ-лиг Европы, за которыми надо следить на финише сезона 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура Примеры: «Валенсия» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона28 23 3 2 53-9 72 85.7
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид28 18 5 5 59-24 59 70.2
3
Лига чемпионов
Атлетико М28 17 6 5 45-20 57 67.9
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад29 15 6 8 37-28 51 58.6
5
Лига Европы
Вильярреал29 14 5 10 38-28 47 54.0
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис28 13 6 9 34-29 45 53.6
7 Атлетик Б29 12 7 10 40-29 43 49.4
8 Райо Вальекано29 10 10 9 35-34 40 46.0
9 Осасуна29 10 8 11 25-30 38 43.7
10 Сельта28 9 9 10 36-39 36 42.9
11 Жирона28 9 8 11 42-42 35 41.7
12 Мальорка28 9 7 12 25-30 34 40.5
13 Севилья28 8 8 12 33-44 32 38.1
14 Вальядолид29 9 5 15 25-48 32 36.8
15 Кадис28 7 10 11 23-40 31 36.9
16 Альмерия28 8 6 14 34-48 30 35.7
17 Хетафе28 7 9 12 27-36 30 35.7
18
Зона вылета
Валенсия28 7 6 15 30-34 27 32.1
19
Зона вылета
Эспаньол28 6 9 13 34-46 27 32.1
20
Зона вылета
Эльче28 2 7 19 20-57 13 15.5

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close