Валенсия - Севилья 16 Апреля прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
16 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Севилья, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Севилья
Севилья
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|5
|зщ
|Габриэл Паулиста
|12
|зщ
|Муктар Дьякаби
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|3
|зщ
|Тони Лато
|11
|пз
|Саму Кастильехо
|17
|пз
|Нико Гонсалес
|18
|пз
|Андре Алмейда
|7
|нп
|Эдинсон Кавани
|16
|нп
|Самуэл Лино
|13
|вр
|Боно
|16
|зщ
|Хесус Навас
|44
|зщ
|Луак Баде
|4
|зщ
|Карим Рекик
|6
|пз
|Неманья Гудель
|20
|пз
|Фернандо
|10
|пз
|Иван Ракитич
|17
|пз
|Эрик Ламела
|55
|нп
|Лукас Окампос
|25
|нп
|Брайан Хиль
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
Главные тренеры
|Рубен Бараха
|Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
|18.10.2022
|Испания - Примера
|Тур 10
|1 : 1
|19.01.2022
|Испания - Примера
|Тур 21
|1 : 1
|22.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 6
|3 : 1
|12.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 36
|1 : 0
|27.01.2021
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 0
|22.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 15
|0 : 1
|19.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 38
|1 : 0
|30.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 11
|1 : 1
|31.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 29
|0 : 1
|08.12.2018
|Испания - Примера
|Тур 15
|1 : 1
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Рассказываем о главных интригах в АПЛ, Ла Лиге, Серии А, Бундеслиге и Лиге 1.Материалы по теме Главные неочевидные интриги топ-лиг Европы, за которыми надо следить на финише сезона 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура Примеры: «Валенсия» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|28
|23
|3
|2
|53-9
|72
|85.7
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|28
|18
|5
|5
|59-24
|59
|70.2
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|28
|17
|6
|5
|45-20
|57
|67.9
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|29
|15
|6
|8
|37-28
|51
|58.6
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|29
|14
|5
|10
|38-28
|47
|54.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|28
|13
|6
|9
|34-29
|45
|53.6
|7
|Атлетик Б
|29
|12
|7
|10
|40-29
|43
|49.4
|8
|Райо Вальекано
|29
|10
|10
|9
|35-34
|40
|46.0
|9
|Осасуна
|29
|10
|8
|11
|25-30
|38
|43.7
|10
|Сельта
|28
|9
|9
|10
|36-39
|36
|42.9
|11
|Жирона
|28
|9
|8
|11
|42-42
|35
|41.7
|12
|Мальорка
|28
|9
|7
|12
|25-30
|34
|40.5
|13
|Севилья
|28
|8
|8
|12
|33-44
|32
|38.1
|14
|Вальядолид
|29
|9
|5
|15
|25-48
|32
|36.8
|15
|Кадис
|28
|7
|10
|11
|23-40
|31
|36.9
|16
|Альмерия
|28
|8
|6
|14
|34-48
|30
|35.7
|17
|Хетафе
|28
|7
|9
|12
|27-36
|30
|35.7
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|28
|7
|6
|15
|30-34
|27
|32.1
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|28
|6
|9
|13
|34-46
|27
|32.1
| 20
Зона вылета
|Эльче
|28
|2
|7
|19
|20-57
|13
|15.5