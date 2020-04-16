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Лилль - Монпелье 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
16 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Лилль
Монпелье

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Монпелье, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Монпелье
Монпелье
30ФранцияврЛюка Шевалье
6ПортугалиязщЖозе Фонте
4Бразилиязщ Алешандро
31Бразилиязщ Исмаили
21ФранцияпзБенжамен Андре
28ПортугалияпзАндре Гомеш
20АнглияпзАнхель Гомес
10ФранцияпзРеми Кабелла
22СШАнпТимоти Веа
7ФранциянпЖонатан Бамба
9КанаданпДжонатан Дэвид
40ФранцияврБенжамен Леком
77МализщФалайе Сако
6ФранциязщКристофер Жюльен
4МализщКики Куяте
3ГвинеязщИссиага Силла
13ФранцияпзЖорис Шотар
12ФранцияпзЖордан Ферри
11ФранцияпзТежи Саванье
7ФранциянпАрно Норден
10АнглиянпСтефи Мавидиди
21ФранциянпЭлье Ваи
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Фонсека
ПортугалияПаулу Фонсека
ПортугалияПаулу Фонсека
АрменияМишель Дер Закарян
История личных встреч
04.09.2022 Франция - Лига 1 Тур 6 Монпелье1 : 3Лилль
12.02.2022 Франция - Лига 1 Тур 24 Монпелье0 : 1Лилль
29.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 4 Лилль2 : 1Монпелье
16.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 33 Лилль1 : 1Монпелье
23.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 17 Монпелье2 : 3Лилль
13.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 18 Лилль2 : 1Монпелье
17.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 25 Лилль0 : 0Монпелье
04.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 16 Монпелье0 : 1Лилль
10.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 29 Лилль1 : 1Монпелье
25.11.2017 Франция - Лига 1 Тур 14 Монпелье3 : 0Лилль
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ30 22 3 5 70-29 69 76.7
2
Лига чемпионов
Ланс30 18 9 3 50-22 63 70.0
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель30 18 7 5 54-29 61 67.8
4
Лига Европы
Монако30 17 7 6 63-42 58 64.4
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн31 16 5 10 51-33 53 57.0
6 Лилль30 15 7 8 54-38 52 57.8
7 Лион31 14 8 9 49-34 50 53.8
8 Реймс31 11 14 6 40-32 47 50.5
9 Ницца30 11 12 7 38-28 45 50.0
10 Лорьян30 12 9 9 42-40 45 50.0
11 Клермон30 11 7 12 31-41 40 44.4
12 Тулуза31 11 5 15 47-54 38 40.9
13 Монпелье30 11 4 15 46-50 37 41.1
14 Нант30 6 13 11 32-42 31 34.4
15 Осер30 7 8 15 27-51 29 32.2
16 Брест30 6 10 14 34-48 28 31.1
17
Зона вылета
Страсбург30 5 11 14 38-52 26 28.9
18
Зона вылета
Труа30 4 9 17 38-64 21 23.3
19
Зона вылета
Аяччо30 6 3 21 21-55 21 23.3
20
Зона вылета
Анже30 3 5 22 23-64 14 15.6

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