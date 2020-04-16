Лилль - Монпелье 16 Апреля прямая трансляция
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
16 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Монпелье, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Монпелье
Монпелье
|30
|вр
|Люка Шевалье
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|4
|зщ
|Алешандро
|31
|зщ
|Исмаили
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|28
|пз
|Андре Гомеш
|20
|пз
|Анхель Гомес
|10
|пз
|Реми Кабелла
|22
|нп
|Тимоти Веа
|7
|нп
|Жонатан Бамба
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|77
|зщ
|Фалайе Сако
|6
|зщ
|Кристофер Жюльен
|4
|зщ
|Кики Куяте
|3
|зщ
|Иссиага Силла
|13
|пз
|Жорис Шотар
|12
|пз
|Жордан Ферри
|11
|пз
|Тежи Саванье
|7
|нп
|Арно Норден
|10
|нп
|Стефи Мавидиди
|21
|нп
|Элье Ваи
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Паулу Фонсека
|Паулу Фонсека
|Мишель Дер Закарян
История личных встреч
|04.09.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|1 : 3
|12.02.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|0 : 1
|29.08.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|2 : 1
|16.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|1 : 1
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|2 : 3
|13.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|2 : 1
|17.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|0 : 0
|04.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|0 : 1
|10.03.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|1 : 1
|25.11.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|30
|22
|3
|5
|70-29
|69
|76.7
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|30
|18
|9
|3
|50-22
|63
|70.0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|30
|18
|7
|5
|54-29
|61
|67.8
| 4
Лига Европы
|Монако
|30
|17
|7
|6
|63-42
|58
|64.4
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|31
|16
|5
|10
|51-33
|53
|57.0
|6
|Лилль
|30
|15
|7
|8
|54-38
|52
|57.8
|7
|Лион
|31
|14
|8
|9
|49-34
|50
|53.8
|8
|Реймс
|31
|11
|14
|6
|40-32
|47
|50.5
|9
|Ницца
|30
|11
|12
|7
|38-28
|45
|50.0
|10
|Лорьян
|30
|12
|9
|9
|42-40
|45
|50.0
|11
|Клермон
|30
|11
|7
|12
|31-41
|40
|44.4
|12
|Тулуза
|31
|11
|5
|15
|47-54
|38
|40.9
|13
|Монпелье
|30
|11
|4
|15
|46-50
|37
|41.1
|14
|Нант
|30
|6
|13
|11
|32-42
|31
|34.4
|15
|Осер
|30
|7
|8
|15
|27-51
|29
|32.2
|16
|Брест
|30
|6
|10
|14
|34-48
|28
|31.1
| 17
Зона вылета
|Страсбург
|30
|5
|11
|14
|38-52
|26
|28.9
| 18
Зона вылета
|Труа
|30
|4
|9
|17
|38-64
|21
|23.3
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|30
|6
|3
|21
|21-55
|21
|23.3
| 20
Зона вылета
|Анже
|30
|3
|5
|22
|23-64
|14
|15.6