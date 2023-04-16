Осер - Нант 16 Апреля прямая трансляция
Стадион: Аббе-Дешам (Осер, Франция), вместимость: 24493
16 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Нант, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе-Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осер
Осер
Нант
Нант
|1
|вр
|Йонуц Раду
|27
|зщ
|Жюльен Жанвье
|4
|зщ
|Жубал
|13
|зщ
|Аким Зедадка
|24
|зщ
|Кенжи Бото
|97
|пз
|Райан Равелсон
|6
|пз
|Юссуф М'Чангама
|12
|пз
|Бирама Туре
|7
|нп
|Готье Эн
|11
|нп
|М'Байе Ньянг
|9
|нп
|Жоя Да Кошта
|1
|вр
|Альбан Лафон
|28
|зщ
|Фабьен Сентонс
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|3
|пз
|Андрей Жиротто
|29
|пз
|Кентен Мерлен
|17
|пз
|Мусса Сиссоко
|8
|пз
|Самюэль Мутуссами
|10
|пз
|Людовик Блас
|25
|пз
|Флоран Молле
|27
|нп
|Мозес Саймон
|99
|нп
|Анди Делор
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|01.01.2023
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|1 : 0
|23.01.2018
|Кубок Франции
|1/16 финала
|3 : 4
|17.12.2013
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 0
|30.05.2009
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|2 : 1
|09.08.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|2 : 1
|24.02.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|1 : 1
|01.10.2006
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|30
|22
|3
|5
|70-29
|69
|76.7
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|30
|18
|9
|3
|50-22
|63
|70.0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|30
|18
|7
|5
|54-29
|61
|67.8
| 4
Лига Европы
|Монако
|30
|17
|7
|6
|63-42
|58
|64.4
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|31
|16
|5
|10
|51-33
|53
|57.0
|6
|Лилль
|30
|15
|7
|8
|54-38
|52
|57.8
|7
|Лион
|31
|14
|8
|9
|49-34
|50
|53.8
|8
|Реймс
|31
|11
|14
|6
|40-32
|47
|50.5
|9
|Ницца
|30
|11
|12
|7
|38-28
|45
|50.0
|10
|Лорьян
|30
|12
|9
|9
|42-40
|45
|50.0
|11
|Клермон
|30
|11
|7
|12
|31-41
|40
|44.4
|12
|Тулуза
|31
|11
|5
|15
|47-54
|38
|40.9
|13
|Монпелье
|30
|11
|4
|15
|46-50
|37
|41.1
|14
|Нант
|30
|6
|13
|11
|32-42
|31
|34.4
|15
|Осер
|30
|7
|8
|15
|27-51
|29
|32.2
|16
|Брест
|30
|6
|10
|14
|34-48
|28
|31.1
| 17
Зона вылета
|Страсбург
|30
|5
|11
|14
|38-52
|26
|28.9
| 18
Зона вылета
|Труа
|30
|4
|9
|17
|38-64
|21
|23.3
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|30
|6
|3
|21
|21-55
|21
|23.3
| 20
Зона вылета
|Анже
|30
|3
|5
|22
|23-64
|14
|15.6