Брест - Ницца 16 Апреля прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
16 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Ницца, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Ницца
Ницца
|40
|вр
|Марко Бизот
|27
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|2
|зщ
|Жан-Кевин Дюверн
|7
|пз
|Харис Белькебла
|45
|пз
|Махди Камара
|8
|пз
|Уго Маньетти
|9
|нп
|Франк Онора
|15
|нп
|Стив Мунье
|22
|нп
|Жереми ле Дуарон
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|33
|зщ
|Антуан Менди
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|16
|пз
|Аарон Рэмси
|55
|пз
|Юссуф Ндайишимийе
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|24
|нп
|Гаэтан Лаборде
|9
|нп
|Теремас Моффи
|14
|нп
|Билал Браими
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Дидье Дигар
История личных встреч
|06.11.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|1 : 0
|09.01.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|0 : 3
|02.10.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|2 : 1
|09.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|3 : 2
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|2 : 0
|21.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|2 : 2
|14.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|0 : 0
|02.02.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|0 : 2
|15.09.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|4 : 2
|15.01.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|30
|22
|3
|5
|70-29
|69
|76.7
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|30
|18
|9
|3
|50-22
|63
|70.0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|30
|18
|7
|5
|54-29
|61
|67.8
| 4
Лига Европы
|Монако
|30
|17
|7
|6
|63-42
|58
|64.4
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|31
|16
|5
|10
|51-33
|53
|57.0
|6
|Лилль
|30
|15
|7
|8
|54-38
|52
|57.8
|7
|Лион
|31
|14
|8
|9
|49-34
|50
|53.8
|8
|Реймс
|31
|11
|14
|6
|40-32
|47
|50.5
|9
|Ницца
|30
|11
|12
|7
|38-28
|45
|50.0
|10
|Лорьян
|30
|12
|9
|9
|42-40
|45
|50.0
|11
|Клермон
|30
|11
|7
|12
|31-41
|40
|44.4
|12
|Тулуза
|31
|11
|5
|15
|47-54
|38
|40.9
|13
|Монпелье
|30
|11
|4
|15
|46-50
|37
|41.1
|14
|Нант
|30
|6
|13
|11
|32-42
|31
|34.4
|15
|Осер
|30
|7
|8
|15
|27-51
|29
|32.2
|16
|Брест
|30
|6
|10
|14
|34-48
|28
|31.1
| 17
Зона вылета
|Страсбург
|30
|5
|11
|14
|38-52
|26
|28.9
| 18
Зона вылета
|Труа
|30
|4
|9
|17
|38-64
|21
|23.3
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|30
|6
|3
|21
|21-55
|21
|23.3
| 20
Зона вылета
|Анже
|30
|3
|5
|22
|23-64
|14
|15.6