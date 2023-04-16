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Клермон - Анже 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
16 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Клермон
Анже

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Анже, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Анже
Анже
99ФранцияврМори Дио
36ГаназщАлиду Сейду
4ПольшазщМатеуш Ветеска
5БельгиязщМаксимилиано Кофрие
3БразилиязщНето Боржес
25ФранцияпзЖоан Гастьен
12ФранцияпзМаксим Гоналон
18КосовопзЭльбасан Рашани
22МолдавиянпАйман Морер
70АвстриянпМухаммед Чам Сарачевич
95ФранциянпГрежон Кьэ
1ФранцияврПоль Бернардони
94ТунисзщЯн Валери
22БенинзщСедрик Унтонджи
8АлжирзщФаузи Гулам
4Босния и ГерцеговиназщХалид Шабанович
2ФранциязщБатиста Менди
10ФранцияпзХимад Абделли
6АлжирпзНабиль Бенталеб
34ФранцияпзДжастин-Ноэль Калумба
23ФранциянпАдриен Уну
7СенегалнпИбраима Ньяне
Главные тренеры
ФранцияПаскаль Гастьен
ФранцияАлександр Дюжо
История личных встреч
15.01.2023 Франция - Лига 1 Тур 19 Анже1 : 2Клермон
24.04.2022 Франция - Лига 1 Тур 34 Клермон2 : 2Анже
12.12.2021 Франция - Лига 1 Тур 18 Анже0 : 1Клермон
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ30 22 3 5 70-29 69 76.7
2
Лига чемпионов
Ланс30 18 9 3 50-22 63 70.0
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель30 18 7 5 54-29 61 67.8
4
Лига Европы
Монако30 17 7 6 63-42 58 64.4
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн31 16 5 10 51-33 53 57.0
6 Лилль30 15 7 8 54-38 52 57.8
7 Лион31 14 8 9 49-34 50 53.8
8 Реймс31 11 14 6 40-32 47 50.5
9 Ницца30 11 12 7 38-28 45 50.0
10 Лорьян30 12 9 9 42-40 45 50.0
11 Клермон30 11 7 12 31-41 40 44.4
12 Тулуза31 11 5 15 47-54 38 40.9
13 Монпелье30 11 4 15 46-50 37 41.1
14 Нант30 6 13 11 32-42 31 34.4
15 Осер30 7 8 15 27-51 29 32.2
16 Брест30 6 10 14 34-48 28 31.1
17
Зона вылета
Страсбург30 5 11 14 38-52 26 28.9
18
Зона вылета
Труа30 4 9 17 38-64 21 23.3
19
Зона вылета
Аяччо30 6 3 21 21-55 21 23.3
20
Зона вылета
Анже30 3 5 22 23-64 14 15.6

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