Клермон - Анже 16 Апреля прямая трансляция
Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
16 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Анже, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Анже
Анже
|99
|вр
|Мори Дио
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|4
|зщ
|Матеуш Ветеска
|5
|зщ
|Максимилиано Кофрие
|3
|зщ
|Нето Боржес
|25
|пз
|Жоан Гастьен
|12
|пз
|Максим Гоналон
|18
|пз
|Эльбасан Рашани
|22
|нп
|Айман Морер
|70
|нп
|Мухаммед Чам Сарачевич
|95
|нп
|Грежон Кьэ
|1
|вр
|Поль Бернардони
|94
|зщ
|Ян Валери
|22
|зщ
|Седрик Унтонджи
|8
|зщ
|Фаузи Гулам
|4
|зщ
|Халид Шабанович
|2
|зщ
|Батиста Менди
|10
|пз
|Химад Абделли
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|34
|пз
|Джастин-Ноэль Калумба
|23
|нп
|Адриен Уну
|7
|нп
|Ибраима Ньяне
Главные тренеры
|Паскаль Гастьен
|Александр Дюжо
История личных встреч
|15.01.2023
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|1 : 2
|24.04.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|2 : 2
|12.12.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|30
|22
|3
|5
|70-29
|69
|76.7
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|30
|18
|9
|3
|50-22
|63
|70.0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|30
|18
|7
|5
|54-29
|61
|67.8
| 4
Лига Европы
|Монако
|30
|17
|7
|6
|63-42
|58
|64.4
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|31
|16
|5
|10
|51-33
|53
|57.0
|6
|Лилль
|30
|15
|7
|8
|54-38
|52
|57.8
|7
|Лион
|31
|14
|8
|9
|49-34
|50
|53.8
|8
|Реймс
|31
|11
|14
|6
|40-32
|47
|50.5
|9
|Ницца
|30
|11
|12
|7
|38-28
|45
|50.0
|10
|Лорьян
|30
|12
|9
|9
|42-40
|45
|50.0
|11
|Клермон
|30
|11
|7
|12
|31-41
|40
|44.4
|12
|Тулуза
|31
|11
|5
|15
|47-54
|38
|40.9
|13
|Монпелье
|30
|11
|4
|15
|46-50
|37
|41.1
|14
|Нант
|30
|6
|13
|11
|32-42
|31
|34.4
|15
|Осер
|30
|7
|8
|15
|27-51
|29
|32.2
|16
|Брест
|30
|6
|10
|14
|34-48
|28
|31.1
| 17
Зона вылета
|Страсбург
|30
|5
|11
|14
|38-52
|26
|28.9
| 18
Зона вылета
|Труа
|30
|4
|9
|17
|38-64
|21
|23.3
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|30
|6
|3
|21
|21-55
|21
|23.3
| 20
Зона вылета
|Анже
|30
|3
|5
|22
|23-64
|14
|15.6