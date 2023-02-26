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Страсбург - Аяччо 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
16 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Страсбург
Аяччо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Аяччо, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Аяччо
Аяччо
1БельгияврМатц Селс
23ФранциязщМаксим Ле Маршан
24ГаназщАлександер Джику
29ФранциязщИсмаэль Дукуре
32ФранциязщФредерик Жильбер
19ФранцияпзХабиб Диарра
27ФранцияпзИбраима Сиссоко
77УкраинапзЭдуард Соболь
8ФранцияпзМорган Сансон
17ФранцияпзЖан-Рикнер Беллегард
9ФранциянпКевин Гамейро
1ФранцияврБенжамен Леруа
2ГваделупазщМикаэль Альфонс
25КамерунзщУмар Гонсалес
77КонгозщФернан Майембо
99МализщЮссуф Коне
8ФранцияпзВенсан Маршетти
6ФранцияпзМатьё Кутадёр
5ФранцияпзРиад Нури
14Буркина-ФасонпСирий Байала
7ФранциянпМунем Эль-Идрисси
17ФранциянпРомен Амума
Главные тренеры
ФранцияФредерик Антонетти
ФранцияОливье Панталони
История личных встреч
05.11.2022 Франция - Лига 1 Тур 14 Аяччо4 : 2Страсбург
17.04.2017 Франция - Лига 2 Тур 33 Страсбург4 : 2Аяччо
18.11.2016 Франция - Лига 2 Тур 15 Аяччо2 : 0Страсбург
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ30 22 3 5 70-29 69 76.7
2
Лига чемпионов
Ланс30 18 9 3 50-22 63 70.0
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель30 18 7 5 54-29 61 67.8
4
Лига Европы
Монако30 17 7 6 63-42 58 64.4
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн31 16 5 10 51-33 53 57.0
6 Лилль30 15 7 8 54-38 52 57.8
7 Лион31 14 8 9 49-34 50 53.8
8 Реймс31 11 14 6 40-32 47 50.5
9 Ницца30 11 12 7 38-28 45 50.0
10 Лорьян30 12 9 9 42-40 45 50.0
11 Клермон30 11 7 12 31-41 40 44.4
12 Тулуза31 11 5 15 47-54 38 40.9
13 Монпелье30 11 4 15 46-50 37 41.1
14 Нант30 6 13 11 32-42 31 34.4
15 Осер30 7 8 15 27-51 29 32.2
16 Брест30 6 10 14 34-48 28 31.1
17
Зона вылета
Страсбург30 5 11 14 38-52 26 28.9
18
Зона вылета
Труа30 4 9 17 38-64 21 23.3
19
Зона вылета
Аяччо30 6 3 21 21-55 21 23.3
20
Зона вылета
Анже30 3 5 22 23-64 14 15.6

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