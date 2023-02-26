Монако - Лорьян 16 Апреля прямая трансляция
Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
16 Апреля 2023 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Лорьян, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Лорьян
Лорьян
|16
|вр
|Александр Нюбель
|2
|зщ
|Вандерсон
|6
|зщ
|Аксель Дисаси
|3
|зщ
|Гильермо Марипан
|12
|зщ
|Каю Энрике
|4
|пз
|Мохамед Камара
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|17
|пз
|Александр Головин
|44
|пз
|Элисс Бен-Сегир
|27
|нп
|Крепен Дьятта
|10
|нп
|Виссам Бен-Йеддер
|1
|вр
|Вито Манноне
|2
|зщ
|Игор Кариока
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|25
|зщ
|Венсан Ле Гофф
|18
|пз
|Бамо Мейте
|8
|пз
|Бонке Инносент
|19
|пз
|Лоран Абергель
|14
|пз
|Ромен Февр
|21
|пз
|Жюльен Понсо
|22
|нп
|Йоанн Катлин
|11
|нп
|Бамба Дьенг
Главные тренеры
|Филипп Клеман
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|2 : 2
|13.02.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|0 : 0
|13.08.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|1 : 0
|14.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|2 : 2
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|2 : 5
|19.12.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 0
|22.01.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|4 : 0
|18.11.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|0 : 3
|17.01.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|0 : 2
|20.09.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|30
|22
|3
|5
|70-29
|69
|76.7
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|30
|18
|9
|3
|50-22
|63
|70.0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|30
|18
|7
|5
|54-29
|61
|67.8
| 4
Лига Европы
|Монако
|30
|17
|7
|6
|63-42
|58
|64.4
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|31
|16
|5
|10
|51-33
|53
|57.0
|6
|Лилль
|30
|15
|7
|8
|54-38
|52
|57.8
|7
|Лион
|31
|14
|8
|9
|49-34
|50
|53.8
|8
|Реймс
|31
|11
|14
|6
|40-32
|47
|50.5
|9
|Ницца
|30
|11
|12
|7
|38-28
|45
|50.0
|10
|Лорьян
|30
|12
|9
|9
|42-40
|45
|50.0
|11
|Клермон
|30
|11
|7
|12
|31-41
|40
|44.4
|12
|Тулуза
|31
|11
|5
|15
|47-54
|38
|40.9
|13
|Монпелье
|30
|11
|4
|15
|46-50
|37
|41.1
|14
|Нант
|30
|6
|13
|11
|32-42
|31
|34.4
|15
|Осер
|30
|7
|8
|15
|27-51
|29
|32.2
|16
|Брест
|30
|6
|10
|14
|34-48
|28
|31.1
| 17
Зона вылета
|Страсбург
|30
|5
|11
|14
|38-52
|26
|28.9
| 18
Зона вылета
|Труа
|30
|4
|9
|17
|38-64
|21
|23.3
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|30
|6
|3
|21
|21-55
|21
|23.3
| 20
Зона вылета
|Анже
|30
|3
|5
|22
|23-64
|14
|15.6