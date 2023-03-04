Лечче - Сампдория 16 Апреля прямая трансляция
Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
16 Апреля 2023 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 30-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Сампдория, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Сампдория
Генуя
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Валентен Жендрей
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|93
|зщ
|Самуэль Юмтити
|25
|зщ
|Антонино Галло
|29
|зщ
|Алексис Блен
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|32
|пз
|Юссеф Мале
|27
|нп
|Габриэл Стрефезза
|9
|нп
|Лоренцо Коломбо
|11
|нп
|Федерико Ди Франческо
|30
|вр
|Никола Равалья
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|2
|зщ
|Бруно Амионе
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|20
|пз
|Гарри Уинкс
|8
|пз
|Томас Ринкон
|7
|пз
|Филип Джуричич
|80
|пз
|Микаэль Кюизанс
|17
|пз
|Брам Нуйтинк
|37
|пз
|Мехди Лери
|23
|нп
|Маноло Габбьядини
Главные тренеры
|Марко Барони
|Деян Станкович
История личных встреч
|12.11.2022
|Италия - Серия А
|Тур 15
|0 : 2
|01.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 2
|30.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 1
|10.04.2011
|Италия - Серия А
|Тур 32
|1 : 2
|21.11.2010
|Италия - Серия А
|Тур 13
|2 : 3
|11.04.2009
|Италия - Серия А
|Тур 31
|1 : 3
|16.11.2008
|Италия - Серия А
|Тур 12
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|29
|24
|2
|3
|66-21
|74
|85.1
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|30
|18
|7
|5
|49-20
|61
|67.8
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|29
|16
|5
|8
|39-26
|53
|60.9
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|30
|15
|8
|7
|49-37
|53
|58.9
| 5
Лига Европы
|Интер М
|29
|16
|3
|10
|48-33
|51
|58.6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|29
|14
|6
|9
|47-34
|48
|55.2
|7
|Ювентус
|29
|18
|5
|6
|47-24
|44
|-15
|50.6
|8
|Болонья
|30
|12
|8
|10
|39-37
|44
|48.9
|9
|Фиорентина
|29
|11
|8
|10
|34-32
|41
|47.1
|10
|Удинезе
|29
|9
|12
|8
|39-36
|39
|44.8
|11
|Торино
|29
|10
|8
|11
|30-35
|38
|43.7
|12
|Сассуоло
|29
|10
|7
|12
|37-43
|37
|42.5
|13
|Монца
|29
|9
|8
|12
|34-41
|35
|40.2
|14
|Эмполи
|30
|7
|11
|12
|25-37
|32
|35.6
|15
|Салернитана
|29
|6
|11
|12
|33-49
|29
|33.3
|16
|Лечче
|29
|6
|9
|14
|25-35
|27
|31.0
|17
|Специя
|30
|5
|11
|14
|25-48
|26
|28.9
| 18
Зона вылета
|Верона
|29
|5
|7
|17
|24-43
|22
|25.3
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|30
|3
|10
|17
|27-54
|19
|21.1
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|29
|3
|6
|20
|18-50
|15
|17.2