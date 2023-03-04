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Лечче - Сампдория 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
16 Апреля 2023 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 30-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Лечче
Сампдория

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Сампдория, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Сампдория
Генуя
30ИталияврВладимиро Фальконе
17ФранциязщВалентен Жендрей
6ИталиязщФедерико Баскиротто
93ФранциязщСамуэль Юмтити
25ИталиязщАнтонино Галло
29ФранциязщАлексис Блен
42ДанияпзМортен Юльманн
32МароккопзЮссеф Мале
27БразилиянпГабриэл Стрефезза
9ИталиянпЛоренцо Коломбо
11ИталиянпФедерико Ди Франческо
30ИталияврНикола Равалья
59ИталиязщАлессандро Дзаноли
2АргентиназщБруно Амионе
3ИталиязщТоммазо Ауджелло
20АнглияпзГарри Уинкс
8ВенесуэлапзТомас Ринкон
7СербияпзФилип Джуричич
80ФранцияпзМикаэль Кюизанс
17НидерландыпзБрам Нуйтинк
37ФранцияпзМехди Лери
23ИталиянпМаноло Габбьядини
Главные тренеры
ИталияМарко Барони
СербияДеян Станкович
История личных встреч
12.11.2022 Италия - Серия А Тур 15 Сампдория0 : 2Лечче
01.07.2020 Италия - Серия А Тур 29 Лечче1 : 2Сампдория
30.10.2019 Италия - Серия А Тур 10 Сампдория1 : 1Лечче
10.04.2011 Италия - Серия А Тур 32 Сампдория1 : 2Лечче
21.11.2010 Италия - Серия А Тур 13 Лечче2 : 3Сампдория
11.04.2009 Италия - Серия А Тур 31 Лечче1 : 3Сампдория
16.11.2008 Италия - Серия А Тур 12 Сампдория3 : 2Лечче
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи29 24 2 3 66-21 74 85.1
2
Лига чемпионов
Лацио30 18 7 5 49-20 61 67.8
3
Лига чемпионов
Рома29 16 5 8 39-26 53 60.9
4
Лига чемпионов
Милан30 15 8 7 49-37 53 58.9
5
Лига Европы
Интер М29 16 3 10 48-33 51 58.6
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта29 14 6 9 47-34 48 55.2
7 Ювентус29 18 5 6 47-24 44 -15 50.6
8 Болонья30 12 8 10 39-37 44 48.9
9 Фиорентина29 11 8 10 34-32 41 47.1
10 Удинезе29 9 12 8 39-36 39 44.8
11 Торино29 10 8 11 30-35 38 43.7
12 Сассуоло29 10 7 12 37-43 37 42.5
13 Монца29 9 8 12 34-41 35 40.2
14 Эмполи30 7 11 12 25-37 32 35.6
15 Салернитана29 6 11 12 33-49 29 33.3
16 Лечче29 6 9 14 25-35 27 31.0
17 Специя30 5 11 14 25-48 26 28.9
18
Зона вылета
Верона29 5 7 17 24-43 22 25.3
19
Зона вылета
Кремонезе30 3 10 17 27-54 19 21.1
20
Зона вылета
Сампдория29 3 6 20 18-50 15 17.2

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