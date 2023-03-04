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Торино - Салернитана 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
16 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 30-й тур
Торино
Салернитана

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Салернитана, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Салернитана
Салерно
32СербияврВаня Милинкович-Савич
5ГваделупазщЭндрю Гравильон
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
13ШвейцариязщРикардо Родригес
17Кот-д'ИвуарзщУилфрид Синго
19АвстриязщВалентино Лацаро
28ИталияпзСамуэле Риччи
77ПольшапзКароль Линетты
16ХорватияпзНикола Влашич
49СербияпзНеманья Радоньич
9ПарагвайнпАрнальдо Антонио Санабрия
13МексикаврГильермо Очоа
15НигериязщВиллиам Трост-Эконг
23СловакиязщНорберт Дьёмбер
98ИталиязщЛоренцо Пирола
6ФранциязщСаломон Самбья
3ХорватиязщДомагой Брадарич
87ИталияпзАнтонио Кандрева
20КипрпзГригорис Кастанос
41ИталияпзХанс Николусси Кавилья
10НидерландыпзТонни де Вильена
29СенегалнпБулайе Диа
Главные тренеры
ХорватияИван Юрич
ПортугалияПаулу Соуза
История личных встреч
08.01.2023 Италия - Серия А Тур 17 Салернитана1 : 1Торино
02.04.2022 Италия - Серия А Тур 31 Салернитана0 : 1Торино
12.09.2021 Италия - Серия А Тур 3 Торино4 : 0Салернитана
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи29 24 2 3 66-21 74 85.1
2
Лига чемпионов
Лацио30 18 7 5 49-20 61 67.8
3
Лига чемпионов
Рома29 16 5 8 39-26 53 60.9
4
Лига чемпионов
Милан30 15 8 7 49-37 53 58.9
5
Лига Европы
Интер М29 16 3 10 48-33 51 58.6
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта29 14 6 9 47-34 48 55.2
7 Ювентус29 18 5 6 47-24 44 -15 50.6
8 Болонья30 12 8 10 39-37 44 48.9
9 Фиорентина29 11 8 10 34-32 41 47.1
10 Удинезе29 9 12 8 39-36 39 44.8
11 Торино29 10 8 11 30-35 38 43.7
12 Сассуоло29 10 7 12 37-43 37 42.5
13 Монца29 9 8 12 34-41 35 40.2
14 Эмполи30 7 11 12 25-37 32 35.6
15 Салернитана29 6 11 12 33-49 29 33.3
16 Лечче29 6 9 14 25-35 27 31.0
17 Специя30 5 11 14 25-48 26 28.9
18
Зона вылета
Верона29 5 7 17 24-43 22 25.3
19
Зона вылета
Кремонезе30 3 10 17 27-54 19 21.1
20
Зона вылета
Сампдория29 3 6 20 18-50 15 17.2

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