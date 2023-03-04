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Вердер - Фрайбург 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
16 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Вердер
Фрайбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Фрайбург, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Фрайбург
Фрайбург
1ЧехияврИржи Павленка
3ГерманиязщАнтони Юнг
4ГерманиязщНиклас Штарк
13СербиязщМилош Велькович
6ДанияпзЙенс Стаге
36ГерманияпзКристиан Гросс
32АвстрияпзМарко Фридль
8ГерманияпзМитчелл-Элия Вайзер
10ГерманиянпЛеонардо Биттенкорт
11ГерманиянпНиклас Фюллькруг
7ГерманиянпМарвин Дукш
26НидерландыврМарк Флеккен
17ГерманиязщЛукас Кюблер
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
3АвстриязщФилипп Линхарт
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
27ГерманияпзНиколас Хефлер
42ЯпонияпзРицу Доан
32ИталияпзВинченцо Грифо
9ГерманиянпЛукас Хёлер
38АвстриянпМихаэль Грегорич
Главные тренеры
ГерманияОле Вернер
ГерманияКристиан Штрайх
История личных встреч
22.10.2022 Германия - Бундеслига Тур 11 Фрайбург2 : 0Вердер
13.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 21 Вердер0 : 0Фрайбург
17.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 4 Фрайбург1 : 1Вердер
23.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 27 Фрайбург0 : 1Вердер
02.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 10 Вердер2 : 2Фрайбург
13.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 29 Вердер2 : 1Фрайбург
25.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 12 Фрайбург1 : 1Вердер
17.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 23 Фрайбург1 : 0Вердер
20.12.2017 Кубок Германии 1/8 финала Вердер3 : 2Фрайбург
23.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 6 Вердер0 : 0Фрайбург
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария28 17 8 3 78-30 59 70.2
2
Лига чемпионов
Боруссия Д28 18 3 7 62-39 57 67.9
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг28 15 6 7 53-35 51 60.7
4
Лига чемпионов
Унион27 15 6 6 42-30 51 63.0
5
Лига Европы
Фрайбург27 13 8 6 39-36 47 58.0
6
Квалификация Лиги конференций
Байер27 13 4 10 51-41 43 53.1
7 Майнц28 11 9 8 46-39 42 50.0
8 Айнтрахт Ф27 11 8 8 48-40 41 50.6
9 Вольфсбург27 10 9 8 46-36 39 48.1
10 Боруссия М27 9 8 10 42-44 35 43.2
11 Кёльн28 7 11 10 37-46 32 38.1
12 Вердер27 9 5 13 42-52 32 39.5
13 Хоффенхайм28 8 5 15 38-47 29 34.5
14 Аугсбург28 8 5 15 37-53 29 34.5
15 Бохум27 8 2 17 30-60 26 32.1
16 Штутгарт28 5 9 14 35-50 24 28.6
17
Зона вылета
Шальке-0428 5 9 14 26-52 24 28.6
18
Зона вылета
Герта28 5 7 16 33-55 22 26.2

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