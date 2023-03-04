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Сассуоло - Ювентус 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
16 Апреля 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 30-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Сассуоло
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Ювентус, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Ювентус
Турин
47ИталияврАндреа Консильи
22ГерманиязщЙереми Тольян
28ХорватиязщМартин Эрлич
13ИталиязщДжанмарко Феррари
6Бразилиязщ Рожерио
16ИталияпзДавиде Фраттези
27ФранцияпзМаксим Лопес
7БразилияпзМатеус Энрике
20АлбанияпзНедим Байрами
9ИталиянпАндреа Пинамонти
45ФранциянпАрман Лорьенте
36ИталияврМаттиа Перин
3Бразилиязщ Бремер
19ИталиязщЛеонардо Бонуччи
6Бразилиязщ Данило
11КолумбиязщХуан Куадрадо
44ИталияпзНиколо Фаджоли
5ИталияпзМануэль Локателли
25ФранцияпзАдриен Рабьо
17СербияпзФилип Костич
18ИталиянпМойзе Кин
9СербиянпДушан Влахович
Главные тренеры
ИталияАлессио Дионизи
ИталияМассимилиано Аллегри
История личных встреч
15.08.2022 Италия - Серия А Тур 1 Ювентус3 : 0Сассуоло
25.04.2022 Италия - Серия А Тур 34 Сассуоло1 : 2Ювентус
10.02.2022 Кубок Италии 1/4 финала Ювентус2 : 1Сассуоло
27.10.2021 Италия - Серия А Тур 10 Ювентус1 : 2Сассуоло
12.05.2021 Италия - Серия А Тур 36 Сассуоло1 : 3Ювентус
10.01.2021 Италия - Серия А Тур 17 Ювентус3 : 1Сассуоло
15.07.2020 Италия - Серия А Тур 33 Сассуоло3 : 3Ювентус
01.12.2019 Италия - Серия А Тур 14 Ювентус2 : 2Сассуоло
10.02.2019 Италия - Серия А Тур 23 Сассуоло0 : 3Ювентус
16.09.2018 Италия - Серия А Тур 4 Ювентус2 : 1Сассуоло
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи29 24 2 3 66-21 74 85.1
2
Лига чемпионов
Лацио30 18 7 5 49-20 61 67.8
3
Лига чемпионов
Рома29 16 5 8 39-26 53 60.9
4
Лига чемпионов
Милан30 15 8 7 49-37 53 58.9
5
Лига Европы
Интер М29 16 3 10 48-33 51 58.6
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта29 14 6 9 47-34 48 55.2
7 Ювентус29 18 5 6 47-24 44 -15 50.6
8 Болонья30 12 8 10 39-37 44 48.9
9 Фиорентина29 11 8 10 34-32 41 47.1
10 Удинезе29 9 12 8 39-36 39 44.8
11 Торино29 10 8 11 30-35 38 43.7
12 Сассуоло29 10 7 12 37-43 37 42.5
13 Монца29 9 8 12 34-41 35 40.2
14 Эмполи30 7 11 12 25-37 32 35.6
15 Салернитана29 6 11 12 33-49 29 33.3
16 Лечче29 6 9 14 25-35 27 31.0
17 Специя30 5 11 14 25-48 26 28.9
18
Зона вылета
Верона29 5 7 17 24-43 22 25.3
19
Зона вылета
Кремонезе30 3 10 17 27-54 19 21.1
20
Зона вылета
Сампдория29 3 6 20 18-50 15 17.2

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