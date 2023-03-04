Сассуоло - Ювентус 16 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
16 Апреля 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 30-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Ювентус, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Ювентус
Турин
|47
|вр
|Андреа Консильи
|22
|зщ
|Йереми Тольян
|28
|зщ
|Мартин Эрлич
|13
|зщ
|Джанмарко Феррари
|6
|зщ
|Рожерио
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|27
|пз
|Максим Лопес
|7
|пз
|Матеус Энрике
|20
|пз
|Недим Байрами
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|36
|вр
|Маттиа Перин
|3
|зщ
|Бремер
|19
|зщ
|Леонардо Бонуччи
|6
|зщ
|Данило
|11
|зщ
|Хуан Куадрадо
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|17
|пз
|Филип Костич
|18
|нп
|Мойзе Кин
|9
|нп
|Душан Влахович
Главные тренеры
|Алессио Дионизи
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|15.08.2022
|Италия - Серия А
|Тур 1
|3 : 0
|25.04.2022
|Италия - Серия А
|Тур 34
|1 : 2
|10.02.2022
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 1
|27.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 2
|12.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 36
|1 : 3
|10.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 17
|3 : 1
|15.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 33
|3 : 3
|01.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 14
|2 : 2
|10.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 23
|0 : 3
|16.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 4
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|29
|24
|2
|3
|66-21
|74
|85.1
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|30
|18
|7
|5
|49-20
|61
|67.8
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|29
|16
|5
|8
|39-26
|53
|60.9
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|30
|15
|8
|7
|49-37
|53
|58.9
| 5
Лига Европы
|Интер М
|29
|16
|3
|10
|48-33
|51
|58.6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|29
|14
|6
|9
|47-34
|48
|55.2
|7
|Ювентус
|29
|18
|5
|6
|47-24
|44
|-15
|50.6
|8
|Болонья
|30
|12
|8
|10
|39-37
|44
|48.9
|9
|Фиорентина
|29
|11
|8
|10
|34-32
|41
|47.1
|10
|Удинезе
|29
|9
|12
|8
|39-36
|39
|44.8
|11
|Торино
|29
|10
|8
|11
|30-35
|38
|43.7
|12
|Сассуоло
|29
|10
|7
|12
|37-43
|37
|42.5
|13
|Монца
|29
|9
|8
|12
|34-41
|35
|40.2
|14
|Эмполи
|30
|7
|11
|12
|25-37
|32
|35.6
|15
|Салернитана
|29
|6
|11
|12
|33-49
|29
|33.3
|16
|Лечче
|29
|6
|9
|14
|25-35
|27
|31.0
|17
|Специя
|30
|5
|11
|14
|25-48
|26
|28.9
| 18
Зона вылета
|Верона
|29
|5
|7
|17
|24-43
|22
|25.3
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|30
|3
|10
|17
|27-54
|19
|21.1
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|29
|3
|6
|20
|18-50
|15
|17.2