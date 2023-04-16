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Унион - Бохум 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
16 Апреля 2023 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Унион
Бохум

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Бохум, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Бохум
Бохум
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
3ГерманиязщПауль Еккель
31ГерманиязщРобин Кнохе
28АвстрияпзКристофер Триммель
20ТуниспзАисса Лайдуни
8ГерманияпзРани Хедира
19ГерманияпзЯник Хаберер
23ГерманияпзНико Гисельман
27НидерландынпШеральдо Бекер
17ГерманиянпКевин Бехренс
1ГерманияврМануэль Риман
23ГамбиязщСайди Джанко
20УкраиназщИван Ордец
4СербиязщЭрхан Машович
3Бразилиязщ Данило
6ГерманияпзПатрик Остерхаге
7АвстрияпзКевин Штёгер
10ГерманияпзФилипп Фёрстер
11ЯпониянпТакума Асано
22ГананпКристофер Антви-Адджей
33ГерманиянпФилипп Хофман
Главные тренеры
ШвейцарияУрс Фишер
ГерманияТомас Леч
История личных встреч
23.10.2022 Германия - Бундеслига Тур 11 Бохум2 : 1Унион
14.05.2022 Германия - Бундеслига Тур 34 Унион3 : 2Бохум
18.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 17 Бохум0 : 1Унион
19.05.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 34 Бохум2 : 2Унион
15.12.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 17 Унион2 : 0Бохум
06.05.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 33 Унион3 : 1Бохум
03.12.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 16 Бохум2 : 1Унион
27.01.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 18 Унион2 : 1Бохум
06.08.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 1 Бохум2 : 1Унион
29.04.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 32 Унион1 : 0Бохум
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария28 17 8 3 78-30 59 70.2
2
Лига чемпионов
Боруссия Д28 18 3 7 62-39 57 67.9
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг28 15 6 7 53-35 51 60.7
4
Лига чемпионов
Унион27 15 6 6 42-30 51 63.0
5
Лига Европы
Фрайбург27 13 8 6 39-36 47 58.0
6
Квалификация Лиги конференций
Байер27 13 4 10 51-41 43 53.1
7 Майнц28 11 9 8 46-39 42 50.0
8 Айнтрахт Ф27 11 8 8 48-40 41 50.6
9 Вольфсбург27 10 9 8 46-36 39 48.1
10 Боруссия М27 9 8 10 42-44 35 43.2
11 Кёльн28 7 11 10 37-46 32 38.1
12 Вердер27 9 5 13 42-52 32 39.5
13 Хоффенхайм28 8 5 15 38-47 29 34.5
14 Аугсбург28 8 5 15 37-53 29 34.5
15 Бохум27 8 2 17 30-60 26 32.1
16 Штутгарт28 5 9 14 35-50 24 28.6
17
Зона вылета
Шальке-0428 5 9 14 26-52 24 28.6
18
Зона вылета
Герта28 5 7 16 33-55 22 26.2

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