Унион - Бохум 16 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
16 Апреля 2023 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Бохум, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Бохум
Бохум
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|3
|зщ
|Пауль Еккель
|31
|зщ
|Робин Кнохе
|28
|пз
|Кристофер Триммель
|20
|пз
|Аисса Лайдуни
|8
|пз
|Рани Хедира
|19
|пз
|Яник Хаберер
|23
|пз
|Нико Гисельман
|27
|нп
|Шеральдо Бекер
|17
|нп
|Кевин Бехренс
|1
|вр
|Мануэль Риман
|23
|зщ
|Сайди Джанко
|20
|зщ
|Иван Ордец
|4
|зщ
|Эрхан Машович
|3
|зщ
|Данило
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|10
|пз
|Филипп Фёрстер
|11
|нп
|Такума Асано
|22
|нп
|Кристофер Антви-Адджей
|33
|нп
|Филипп Хофман
Главные тренеры
|Урс Фишер
|Томас Леч
История личных встреч
|23.10.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|2 : 1
|14.05.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|3 : 2
|18.12.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|0 : 1
|19.05.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 34
|2 : 2
|15.12.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 17
|2 : 0
|06.05.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 33
|3 : 1
|03.12.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 16
|2 : 1
|27.01.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 18
|2 : 1
|06.08.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 1
|2 : 1
|29.04.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 32
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|28
|17
|8
|3
|78-30
|59
|70.2
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|28
|18
|3
|7
|62-39
|57
|67.9
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|28
|15
|6
|7
|53-35
|51
|60.7
| 4
Лига чемпионов
|Унион
|27
|15
|6
|6
|42-30
|51
|63.0
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|27
|13
|8
|6
|39-36
|47
|58.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Байер
|27
|13
|4
|10
|51-41
|43
|53.1
|7
|Майнц
|28
|11
|9
|8
|46-39
|42
|50.0
|8
|Айнтрахт Ф
|27
|11
|8
|8
|48-40
|41
|50.6
|9
|Вольфсбург
|27
|10
|9
|8
|46-36
|39
|48.1
|10
|Боруссия М
|27
|9
|8
|10
|42-44
|35
|43.2
|11
|Кёльн
|28
|7
|11
|10
|37-46
|32
|38.1
|12
|Вердер
|27
|9
|5
|13
|42-52
|32
|39.5
|13
|Хоффенхайм
|28
|8
|5
|15
|38-47
|29
|34.5
|14
|Аугсбург
|28
|8
|5
|15
|37-53
|29
|34.5
|15
|Бохум
|27
|8
|2
|17
|30-60
|26
|32.1
|16
|Штутгарт
|28
|5
|9
|14
|35-50
|24
|28.6
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|28
|5
|9
|14
|26-52
|24
|28.6
| 18
Зона вылета
|Герта
|28
|5
|7
|16
|33-55
|22
|26.2