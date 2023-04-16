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Рома - Удинезе 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
16 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 30-й тур
Главный судья: Антонио Джуа (Италия);
Рома
Удинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Удинезе, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Удинезе
Удине
1ПортугалияврРуй Патрисиу
23ИталиязщДжанлука Манчини
6АнглиязщКрис Смоллинг
14ИспаниязщДиего Льоренте
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
25НидерландыпзЖоржиньо Вейналдум
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
8СербияпзНеманья Матич
59ПольшанпНикола Залевский
92ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
11ИталиянпАндреа Белотти
1ИталияврМарко Сильвестри
50БразилиязщРодриго Бекао
29СловениязщЯка Бийол
18АргентиназщПатрисио Перес
19НидерландызщКингсли Эхизибуэ
13ИталиязщИйенома Удогие
4СловенияпзСанди Ловрич
11Бразилияпз Уолас
37АргентинапзРоберто Перейра
9Гвинея-Бисаунп Бету
7НигериянпИсаак Саксесс
Главные тренеры
ПортугалияЖозе Моуринью
ИталияАндреа Соттиль
История личных встреч
04.09.2022 Италия - Серия А Тур 5 Удинезе4 : 0Рома
13.03.2022 Италия - Серия А Тур 29 Удинезе1 : 1Рома
23.09.2021 Италия - Серия А Тур 5 Рома1 : 0Удинезе
14.02.2021 Италия - Серия А Тур 22 Рома3 : 0Удинезе
03.10.2020 Италия - Серия А Тур 3 Удинезе0 : 1Рома
02.07.2020 Италия - Серия А Тур 29 Рома0 : 2Удинезе
30.10.2019 Италия - Серия А Тур 10 Удинезе0 : 4Рома
13.04.2019 Италия - Серия А Тур 32 Рома1 : 0Удинезе
24.11.2018 Италия - Серия А Тур 13 Удинезе1 : 0Рома
17.02.2018 Италия - Серия А Тур 25 Удинезе0 : 2Рома
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи29 24 2 3 66-21 74 85.1
2
Лига чемпионов
Лацио30 18 7 5 49-20 61 67.8
3
Лига чемпионов
Рома29 16 5 8 39-26 53 60.9
4
Лига чемпионов
Милан30 15 8 7 49-37 53 58.9
5
Лига Европы
Интер М29 16 3 10 48-33 51 58.6
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта29 14 6 9 47-34 48 55.2
7 Ювентус29 18 5 6 47-24 44 -15 50.6
8 Болонья30 12 8 10 39-37 44 48.9
9 Фиорентина29 11 8 10 34-32 41 47.1
10 Удинезе29 9 12 8 39-36 39 44.8
11 Торино29 10 8 11 30-35 38 43.7
12 Сассуоло29 10 7 12 37-43 37 42.5
13 Монца29 9 8 12 34-41 35 40.2
14 Эмполи30 7 11 12 25-37 32 35.6
15 Салернитана29 6 11 12 33-49 29 33.3
16 Лечче29 6 9 14 25-35 27 31.0
17 Специя30 5 11 14 25-48 26 28.9
18
Зона вылета
Верона29 5 7 17 24-43 22 25.3
19
Зона вылета
Кремонезе30 3 10 17 27-54 19 21.1
20
Зона вылета
Сампдория29 3 6 20 18-50 15 17.2

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