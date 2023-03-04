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Вольфсбург - Байер 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
16 Апреля 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Вольфсбург
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Байер, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Байер
Леверкузен
1БельгияврКоэн Кастельс
2ГерманиязщКилиан Фишер
4ФранциязщМаксанс Лакруа
5НидерландызщМикки ван де Вен
6БразилиязщПауло Отавио
32ШвецияпзМаттиас Сванберг
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
31ГерманияпзЯнник Герардт
39АвстрияпзПатрик Виммер
16ПольшапзЯкуб Каминьский
33ЕгипетнпОмар Мармуш
1ФинляндияврЛукаш Градецки
6Кот-д'ИвуарзщОдилон Коссуну
4ГерманиязщЖонатан Та
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
30НидерландызщЖереми Фримпонг
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
8ГерманияпзРоберт Андрих
10ГерманияпзКерем Демирбай
27ГерманияпзФлориан Вирц
19ФранцияпзМусса Диаби
9ИраннпСердар Азмун
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
ИспанияХаби Олано Алонсо
История личных встреч
22.10.2022 Германия - Бундеслига Тур 11 Байер2 : 2Вольфсбург
20.03.2022 Германия - Бундеслига Тур 27 Вольфсбург0 : 2Байер
30.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 10 Байер0 : 2Вольфсбург
23.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 18 Байер0 : 1Вольфсбург
20.09.2020 Германия - Бундеслига Тур 1 Вольфсбург0 : 0Байер
26.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 28 Байер1 : 4Вольфсбург
10.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 11 Вольфсбург0 : 2Байер
26.01.2019 Германия - Бундеслига Тур 19 Вольфсбург0 : 3Байер
01.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 2 Байер1 : 3Вольфсбург
03.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 25 Вольфсбург1 : 2Байер
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария28 17 8 3 78-30 59 70.2
2
Лига чемпионов
Боруссия Д28 18 3 7 62-39 57 67.9
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг28 15 6 7 53-35 51 60.7
4
Лига чемпионов
Унион27 15 6 6 42-30 51 63.0
5
Лига Европы
Фрайбург27 13 8 6 39-36 47 58.0
6
Квалификация Лиги конференций
Байер27 13 4 10 51-41 43 53.1
7 Майнц28 11 9 8 46-39 42 50.0
8 Айнтрахт Ф27 11 8 8 48-40 41 50.6
9 Вольфсбург27 10 9 8 46-36 39 48.1
10 Боруссия М27 9 8 10 42-44 35 43.2
11 Кёльн28 7 11 10 37-46 32 38.1
12 Вердер27 9 5 13 42-52 32 39.5
13 Хоффенхайм28 8 5 15 38-47 29 34.5
14 Аугсбург28 8 5 15 37-53 29 34.5
15 Бохум27 8 2 17 30-60 26 32.1
16 Штутгарт28 5 9 14 35-50 24 28.6
17
Зона вылета
Шальке-0428 5 9 14 26-52 24 28.6
18
Зона вылета
Герта28 5 7 16 33-55 22 26.2

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