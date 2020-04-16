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Спортинг - Арока 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
16 Апреля 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 28-й тур
Спортинг
Арока

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Арока, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Арока
Арока
Главные тренеры
ПортугалияРубен Филипе Маркеш Аморим
ПортугалияАрманду Евангелишта
История личных встреч
24.01.2023 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Арока1 : 2Спортинг
29.10.2022 Португалия - Примейра Тур 11 Арока1 : 0Спортинг
05.03.2022 Португалия - Примейра Тур 25 Спортинг2 : 0Арока
02.10.2021 Португалия - Примейра Тур 8 Арока1 : 2Спортинг
02.04.2017 Португалия - Примейра Тур 27 Арока1 : 2Спортинг
30.11.2016 Португалия - Кубок лиги Группа A. Тур 1 Спортинг1 : 0Арока
06.11.2016 Португалия - Примейра Тур 10 Спортинг3 : 0Арока
19.03.2016 Португалия - Примейра Тур 27 Спортинг5 : 1Арока
08.11.2015 Португалия - Примейра Тур 10 Арока0 : 1Спортинг
01.02.2015 Португалия - Примейра Тур 19 Арока1 : 3Спортинг
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Бенфика27 23 2 2 68-16 71 87.7
2 Порту27 20 4 3 58-18 64 79.0
3 Брага27 20 2 5 60-24 62 76.5
4 Спортинг27 18 3 6 56-26 57 70.4
5 Арока27 12 8 7 31-32 44 54.3
6 Витория Гимарайнш28 12 5 11 27-33 41 48.8
7 Фамаликан28 12 3 13 30-35 39 46.4
8 Визела27 11 5 11 31-28 38 46.9
9 Каза Пия27 11 5 11 26-31 38 46.9
10 Риу Аве27 9 7 11 27-31 34 42.0
11 Шавиш27 8 9 10 27-33 33 40.7
12 Боавишта27 9 6 12 32-45 33 40.7
13 Жил Висенте27 8 7 12 26-32 31 38.3
14 Портимоненсе28 9 3 16 21-35 30 35.7
15 Эшторил28 7 4 17 23-44 25 29.8
16 Маритиму28 6 4 18 24-51 22 26.2
17 Пасуш де Феррейра28 4 5 19 21-49 17 20.2
18 Санта-Клара27 3 6 18 17-42 15 18.5

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