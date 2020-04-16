Спортинг - Арока 16 Апреля прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
16 Апреля 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 28-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Арока, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Арока
Арока
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
|Арманду Евангелишта
История личных встреч
|24.01.2023
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|1 : 2
|29.10.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 11
|1 : 0
|05.03.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 25
|2 : 0
|02.10.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|1 : 2
|02.04.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 27
|1 : 2
|30.11.2016
|Португалия - Кубок лиги
|Группа A. Тур 1
|1 : 0
|06.11.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 10
|3 : 0
|19.03.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 27
|5 : 1
|08.11.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 10
|0 : 1
|01.02.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Бенфика
|27
|23
|2
|2
|68-16
|71
|87.7
|2
|Порту
|27
|20
|4
|3
|58-18
|64
|79.0
|3
|Брага
|27
|20
|2
|5
|60-24
|62
|76.5
|4
|Спортинг
|27
|18
|3
|6
|56-26
|57
|70.4
|5
|Арока
|27
|12
|8
|7
|31-32
|44
|54.3
|6
|Витория Гимарайнш
|28
|12
|5
|11
|27-33
|41
|48.8
|7
|Фамаликан
|28
|12
|3
|13
|30-35
|39
|46.4
|8
|Визела
|27
|11
|5
|11
|31-28
|38
|46.9
|9
|Каза Пия
|27
|11
|5
|11
|26-31
|38
|46.9
|10
|Риу Аве
|27
|9
|7
|11
|27-31
|34
|42.0
|11
|Шавиш
|27
|8
|9
|10
|27-33
|33
|40.7
|12
|Боавишта
|27
|9
|6
|12
|32-45
|33
|40.7
|13
|Жил Висенте
|27
|8
|7
|12
|26-32
|31
|38.3
|14
|Портимоненсе
|28
|9
|3
|16
|21-35
|30
|35.7
|15
|Эшторил
|28
|7
|4
|17
|23-44
|25
|29.8
|16
|Маритиму
|28
|6
|4
|18
|24-51
|22
|26.2
|17
|Пасуш де Феррейра
|28
|4
|5
|19
|21-49
|17
|20.2
|18
|Санта-Клара
|27
|3
|6
|18
|17-42
|15
|18.5