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Волендам - ПСВ Эйндховен 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
16 Апреля 2023 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Волендам
ПСВ Эйндховен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - ПСВ Эйндховен, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волендам
Волендам
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
1СербияврФилип Станкович
3НидерландызщБрайан Плат
4НидерландызщДамон Мирани
6МароккозщБенаисса Бенамар
28АнглиязщДжош Флинт
5ВеликобританиязщDerry Murkin
8НидерландыпзКарел Эйтинг
17НидерландыпзКалвин Твигт
19БельгияпзФранческо Антонуччи
7НидерландынпДарил ван Мигем
9НидерландынпHenk Veerman
1АргентинаврWalter Benitez
3НидерландызщДжордан Тезе
5БразилиязщАндре Рамальо
18ФранциязщОливье Боскальи
30НидерландызщPatrick van Aanholt
15МексикапзErick Gutierrez
23НидерландыпзЙоей Верман
7НидерландыпзЧави Симонс
27БельгиянпЖоан Бакайоко
10ПортугалиянпФабиу Силва
9НидерландынпЛюк де Йонг
Главные тренеры
НидерландыВим Йонк
НидерландыРуд ван Нистелрой
История личных встреч
31.08.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 ПСВ Эйндховен7 : 1Волендам
19.01.2021 Кубок Нидерландов 1/8 финала Волендам0 : 2ПСВ Эйндховен
26.10.2017 Кубок Нидерландов 2-й раунд Волендам0 : 2 ДВПСВ Эйндховен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд2867
2
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс2859
3
Квалификация Лиги Европы
ПСВ Эйндховен2859
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2854
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2851
6
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2849
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2842
8 Херенвен2838
9 НЕК Неймеген2835
10 Валвейк2735
11 Фортуна2832
12 Гоу Эхед Иглс2830
13 Витесс2827
14 Волендам2827
15 Эксельсиор2927
16
Стыковая зона
Эммен2825
17
Зона вылета
Гронинген2817
18
Зона вылета
Камбюр2816

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