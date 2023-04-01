Волендам - ПСВ Эйндховен 16 Апреля прямая трансляция
Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
16 Апреля 2023 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - ПСВ Эйндховен, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волендам
Волендам
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
|1
|вр
|Филип Станкович
|3
|зщ
|Брайан Плат
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|6
|зщ
|Бенаисса Бенамар
|28
|зщ
|Джош Флинт
|5
|зщ
|Derry Murkin
|8
|пз
|Карел Эйтинг
|17
|пз
|Калвин Твигт
|19
|пз
|Франческо Антонуччи
|7
|нп
|Дарил ван Мигем
|9
|нп
|Henk Veerman
|1
|вр
|Walter Benitez
|3
|зщ
|Джордан Тезе
|5
|зщ
|Андре Рамальо
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|30
|зщ
|Patrick van Aanholt
|15
|пз
|Erick Gutierrez
|23
|пз
|Йоей Верман
|7
|пз
|Чави Симонс
|27
|нп
|Жоан Бакайоко
|10
|нп
|Фабиу Силва
|9
|нп
|Люк де Йонг
Главные тренеры
|Вим Йонк
|Руд ван Нистелрой
История личных встреч
|31.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|7 : 1
|19.01.2021
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|0 : 2
|26.10.2017
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|0 : 2 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|28
|67
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|28
|59
| 3
Квалификация Лиги Европы
|ПСВ Эйндховен
|28
|59
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|28
|54
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|28
|51
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|28
|49
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|28
|42
|8
|Херенвен
|28
|38
|9
|НЕК Неймеген
|28
|35
|10
|Валвейк
|27
|35
|11
|Фортуна
|28
|32
|12
|Гоу Эхед Иглс
|28
|30
|13
|Витесс
|28
|27
|14
|Волендам
|28
|27
|15
|Эксельсиор
|29
|27
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|28
|25
| 17
Зона вылета
|Гронинген
|28
|17
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|28
|16