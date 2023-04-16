Аякс - Эммен 16 Апреля прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
16 Апреля 2023 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Эммен, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Эммен
Эммен
|12
|вр
|Херонимо Рульи
|19
|зщ
|Jorge Sanchez
|2
|зщ
|Юрриен Тимбер
|25
|зщ
|Юри Бас
|4
|пз
|Эдсон Альварес
|6
|пз
|Дави Классен
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|21
|пз
|Флориан Гриллич
|23
|пз
|Стивен Бергёйс
|10
|нп
|Душан Тадич
|7
|нп
|Стивен Бергвейн
|32
|вр
|Микки ван дер Харт
|34
|зщ
|Мохамед Бушуари
|17
|зщ
|Майк те Вирик
|5
|зщ
|Miguel Araujo
|4
|зщ
|Йерун Велдмате
|18
|зщ
|Лоренцо Бюрнет
|2
|зщ
|Кезиа Веендорп
|23
|пз
|Ахмед Эль Мессауди
|77
|нп
|Оле тер Хар Ромени
|57
|нп
|Джереми Антониссе
|9
|нп
|Ришайро Живкович
Главные тренеры
|Джон Хейтинга
|Дик Люккин
История личных встреч
|12.11.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 14
|3 : 3
|02.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 31
|4 : 0
|28.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|0 : 5
|10.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 2
|5 : 0
|03.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 28
|2 : 5
|25.08.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|28
|67
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|28
|59
| 3
Квалификация Лиги Европы
|ПСВ Эйндховен
|28
|59
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|28
|54
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|28
|51
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|28
|49
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|28
|42
|8
|Херенвен
|28
|38
|9
|НЕК Неймеген
|28
|35
|10
|Валвейк
|27
|35
|11
|Фортуна
|28
|32
|12
|Гоу Эхед Иглс
|28
|30
|13
|Витесс
|28
|27
|14
|Волендам
|28
|27
|15
|Эксельсиор
|29
|27
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|28
|25
| 17
Зона вылета
|Гронинген
|28
|17
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|28
|16