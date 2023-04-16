21:55 ()
Онлайн трансляции
Суббота 15 апреля
Воскресенье 16 апреля
Свернуть список

Аякс - Эммен 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
16 Апреля 2023 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Аякс
Эммен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Эммен, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Эммен
Эммен
12АргентинаврХеронимо Рульи
19МексиказщJorge Sanchez
2НидерландызщЮрриен Тимбер
25НидерландызщЮри Бас
4МексикапзЭдсон Альварес
6НидерландыпзДави Классен
8НидерландыпзКеннет Тейлор
21АвстрияпзФлориан Гриллич
23НидерландыпзСтивен Бергёйс
10СербиянпДушан Тадич
7НидерландынпСтивен Бергвейн
32НидерландыврМикки ван дер Харт
34БельгиязщМохамед Бушуари
17НидерландызщМайк те Вирик
5ПерузщMiguel Araujo
4НидерландызщЙерун Велдмате
18НидерландызщЛоренцо Бюрнет
2НидерландызщКезиа Веендорп
23МароккопзАхмед Эль Мессауди
77НидерландынпОле тер Хар Ромени
57КюрасаонпДжереми Антониссе
9НидерландынпРишайро Живкович
Главные тренеры
НидерландыДжон Хейтинга
НидерландыДик Люккин
История личных встреч
12.11.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 14 Эммен3 : 3Аякс
02.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 31 Аякс4 : 0Эммен
28.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 Эммен0 : 5Аякс
10.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 2 Аякс5 : 0Эммен
03.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 28 Эммен2 : 5Аякс
25.08.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 Аякс5 : 0Эммен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд2867
2
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс2859
3
Квалификация Лиги Европы
ПСВ Эйндховен2859
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2854
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2851
6
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2849
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2842
8 Херенвен2838
9 НЕК Неймеген2835
10 Валвейк2735
11 Фортуна2832
12 Гоу Эхед Иглс2830
13 Витесс2827
14 Волендам2827
15 Эксельсиор2927
16
Стыковая зона
Эммен2825
17
Зона вылета
Гронинген2817
18
Зона вылета
Камбюр2816

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close