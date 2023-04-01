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Фортуна - АЗ Алкмар 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
16 Апреля 2023 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Фортуна
АЗ Алкмар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - АЗ Алкмар, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
АЗ Алкмар
Алкмар
31ХорватияврИвор Пандур
12ПортугалиязщИву Пинту
14БразилиязщРодриго Гут
33ГрециязщДимитриос Сиовас
5ВеликобританиязщGeorge Cox
21ТурцияпзДоган Эрдоган
8ХорватияпзКристиян Бистрович
6Кабо-ВердепзДерой Дуарте
77НидерландынпТейянни Нослин
17ТурциянпБурак Йылмаз
7ИспаниянпИньиго Кордоба
1АвстралияврМэтью Райан
2ЯпониязщЮкинари Сугавара
31НидерландызщСэм Бёкема
3ГрециязщПантелис Хацидиакос
5ВенгриязщМилош Керкез
6НидерландыпзТейьяни Рейндерс
16НидерландыпзСвен Мейнанс
8НидерландыпзЙорди Класи
14СШАпзДжордже Михайлович
7ДаниянпЙенс Одгор
35НидерландынпМекс Мердинк
Главные тренеры
ИспанияХулио Веласкес
История личных встреч
22.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 17 АЗ Алкмар3 : 1Фортуна
16.01.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 Фортуна1 : 2АЗ Алкмар
02.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 2 АЗ Алкмар2 : 1Фортуна
08.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 32 АЗ Алкмар1 : 0Фортуна
26.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 Фортуна3 : 3АЗ Алкмар
04.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 АЗ Алкмар4 : 0Фортуна
03.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 24 АЗ Алкмар4 : 2Фортуна
07.12.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 15 Фортуна0 : 3АЗ Алкмар
20.12.2017 Кубок Нидерландов 1/8 финала Фортуна2 : 4АЗ Алкмар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд2867
2
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс2859
3
Квалификация Лиги Европы
ПСВ Эйндховен2859
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2854
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2851
6
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2849
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2842
8 Херенвен2838
9 НЕК Неймеген2835
10 Валвейк2735
11 Фортуна2832
12 Гоу Эхед Иглс2830
13 Витесс2827
14 Волендам2827
15 Эксельсиор2927
16
Стыковая зона
Эммен2825
17
Зона вылета
Гронинген2817
18
Зона вылета
Камбюр2816

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