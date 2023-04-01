Фортуна - АЗ Алкмар 16 Апреля прямая трансляция
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
16 Апреля 2023 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - АЗ Алкмар, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
АЗ Алкмар
Алкмар
|31
|вр
|Ивор Пандур
|12
|зщ
|Иву Пинту
|14
|зщ
|Родриго Гут
|33
|зщ
|Димитриос Сиовас
|5
|зщ
|George Cox
|21
|пз
|Доган Эрдоган
|8
|пз
|Кристиян Бистрович
|6
|пз
|Дерой Дуарте
|77
|нп
|Тейянни Нослин
|17
|нп
|Бурак Йылмаз
|7
|нп
|Иньиго Кордоба
|1
|вр
|Мэтью Райан
|2
|зщ
|Юкинари Сугавара
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|3
|зщ
|Пантелис Хацидиакос
|5
|зщ
|Милош Керкез
|6
|пз
|Тейьяни Рейндерс
|16
|пз
|Свен Мейнанс
|8
|пз
|Йорди Класи
|14
|пз
|Джордже Михайлович
|7
|нп
|Йенс Одгор
|35
|нп
|Мекс Мердинк
Главные тренеры
|Хулио Веласкес
История личных встреч
|22.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 17
|3 : 1
|16.01.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 19
|1 : 2
|02.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 2
|2 : 1
|08.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 32
|1 : 0
|26.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|3 : 3
|04.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 1
|4 : 0
|03.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 24
|4 : 2
|07.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 15
|0 : 3
|20.12.2017
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|28
|67
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|28
|59
| 3
Квалификация Лиги Европы
|ПСВ Эйндховен
|28
|59
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|28
|54
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|28
|51
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|28
|49
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|28
|42
|8
|Херенвен
|28
|38
|9
|НЕК Неймеген
|28
|35
|10
|Валвейк
|27
|35
|11
|Фортуна
|28
|32
|12
|Гоу Эхед Иглс
|28
|30
|13
|Витесс
|28
|27
|14
|Волендам
|28
|27
|15
|Эксельсиор
|29
|27
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|28
|25
| 17
Зона вылета
|Гронинген
|28
|17
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|28
|16