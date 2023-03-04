Черноморец - Ворскла 16 Апреля прямая трансляция
Стадион: Черноморец (Одесса, Украина), вместимость: 34164
16 Апреля 2023 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 21-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Ворскла, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Черноморец (Одесса, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черноморец
Одесса
Ворскла
Полтава
Главные тренеры
|Роман Иосифович Григорчук
|Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
|08.10.2022
|Украина - Премьер-лига
|Тур 6
|2 : 1
|01.11.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 13
|0 : 0
|25.05.2019
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. Тур 9
|1 : 2
|27.04.2019
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. Тур 4
|1 : 2
|08.12.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 18
|0 : 1
|31.10.2018
|Кубок Украины
|1/8 финала
|1 : 2
|31.08.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 7
|2 : 1
|03.03.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 22
|2 : 1
|01.10.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 11
|0 : 3
|23.10.2016
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 12
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|20
|15
|4
|1
|50-15
|49
|81.7
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|20
|14
|3
|3
|43-17
|45
|75.0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Заря
|21
|13
|4
|4
|44-27
|43
|68.3
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Динамо К
|21
|12
|4
|5
|30-17
|40
|63.5
|5
|Александрия
|20
|8
|9
|3
|33-26
|33
|55.0
|6
|Колос
|21
|8
|6
|7
|19-20
|30
|47.6
|7
|Кривбасс
|21
|8
|4
|9
|17-23
|28
|44.4
|8
|Ворскла
|20
|6
|5
|9
|23-28
|23
|38.3
|9
|Металлист 1925
|21
|4
|10
|7
|17-34
|22
|34.9
|10
|Ингулец
|20
|6
|4
|10
|19-24
|22
|36.7
|11
|Минай
|21
|5
|6
|10
|15-25
|21
|33.3
|12
|Черноморец
|20
|4
|8
|8
|19-26
|20
|33.3
|13
|Верес
|21
|5
|5
|11
|26-33
|20
|31.7
|14
|Рух В
|20
|4
|7
|9
|20-30
|19
|31.7
| 15
Зона вылета
|Металлист
|21
|4
|7
|10
|22-33
|19
|30.2
| 16
Зона вылета
|Львов
|20
|3
|4
|13
|16-35
|13
|21.7