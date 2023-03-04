21:55 ()
Онлайн трансляции
Суббота 15 апреля
Воскресенье 16 апреля
Свернуть список

Черноморец - Ворскла 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Черноморец (Одесса, Украина), вместимость: 34164
16 Апреля 2023 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 21-й тур
Черноморец
Ворскла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Ворскла, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Черноморец (Одесса, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Одесса
Ворскла
Полтава
Главные тренеры
УкраинаРоман Иосифович Григорчук
УкраинаВиктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
08.10.2022 Украина - Премьер-лига Тур 6 Ворскла2 : 1Черноморец
01.11.2021 Украина - Премьер-лига Тур 13 Ворскла0 : 0Черноморец
25.05.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 9 Ворскла1 : 2Черноморец
27.04.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 4 Черноморец1 : 2Ворскла
08.12.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 18 Черноморец0 : 1Ворскла
31.10.2018 Кубок Украины 1/8 финала Черноморец1 : 2Ворскла
31.08.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 7 Ворскла2 : 1Черноморец
03.03.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 22 Ворскла2 : 1Черноморец
01.10.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 11 Черноморец0 : 3Ворскла
23.10.2016 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 12 Черноморец1 : 2Ворскла
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Шахтёр20 15 4 1 50-15 49 81.7
2
Квалификация Лиги чемпионов
Днепр-120 14 3 3 43-17 45 75.0
3
Квалификация Лиги конференций
Заря21 13 4 4 44-27 43 68.3
4
Квалификация Лиги конференций
Динамо К21 12 4 5 30-17 40 63.5
5 Александрия20 8 9 3 33-26 33 55.0
6 Колос21 8 6 7 19-20 30 47.6
7 Кривбасс21 8 4 9 17-23 28 44.4
8 Ворскла20 6 5 9 23-28 23 38.3
9 Металлист 192521 4 10 7 17-34 22 34.9
10 Ингулец20 6 4 10 19-24 22 36.7
11 Минай21 5 6 10 15-25 21 33.3
12 Черноморец20 4 8 8 19-26 20 33.3
13 Верес21 5 5 11 26-33 20 31.7
14 Рух В20 4 7 9 20-30 19 31.7
15
Зона вылета
Металлист21 4 7 10 22-33 19 30.2
16
Зона вылета
Львов20 3 4 13 16-35 13 21.7

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close