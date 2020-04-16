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Аксу - Кызыл-Жар 16 Апреля прямая трансляция

16 Апреля 2023 года в 12:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 6-й тур
Аксу
Кызыл-Жар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аксу - Кызыл-Жар, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аксу
Павлодар
Кызыл-Жар
Петропавловск
История личных встреч
03.07.2022 Казахстан - Премьер-лига Тур 16 Аксу1 : 0Кызыл-Жар
03.04.2022 Казахстан - Премьер-лига Тур 4 Кызыл-Жар2 : 1Аксу
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Кызыл-Жар515
2
Квалификация Лиги конференций
Астана512
3
Квалификация Лиги конференций
Актобе510
4 Ордабасы510
5 Кайсар610
6 Тобол510
7 Окжетпес69
8 Кайрат58
9 Атырау57
10 Шахтёр Крг64
11 Аксу54
12
Зона вылета
Жетысу64
13
Зона вылета
Мактаарал63
14
Зона вылета
Каспий63

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