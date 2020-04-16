Аксу - Кызыл-Жар 16 Апреля прямая трансляция
16 Апреля 2023 года в 12:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аксу - Кызыл-Жар, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аксу
Павлодар
Кызыл-Жар
Петропавловск
История личных встреч
|03.07.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 0
|03.04.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 4
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Кызыл-Жар
|5
|15
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Астана
|5
|12
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Актобе
|5
|10
|4
|Ордабасы
|5
|10
|5
|Кайсар
|6
|10
|6
|Тобол
|5
|10
|7
|Окжетпес
|6
|9
|8
|Кайрат
|5
|8
|9
|Атырау
|5
|7
|10
|Шахтёр Крг
|6
|4
|11
|Аксу
|5
|4
| 12
Зона вылета
|Жетысу
|6
|4
| 13
Зона вылета
|Мактаарал
|6
|3
| 14
Зона вылета
|Каспий
|6
|3