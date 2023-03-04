Астана - Кайрат 16 Апреля прямая трансляция
16 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Кайрат, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астана
Астана
Кайрат
Алма-Ата
История личных встреч
|15.10.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 23
|0 : 4
|14.05.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 11
|6 : 0
|24.10.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 25
|1 : 0
|23.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 13
|1 : 1
|30.10.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 16
|0 : 1
|04.10.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 6
|3 : 0
|20.10.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 30
|3 : 1
|30.06.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 16
|0 : 2
|20.04.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 6
|0 : 1
|03.11.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 32
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Кызыл-Жар
|5
|5
|0
|0
|7-1
|15
|100.0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Астана
|5
|4
|0
|1
|8-5
|12
|80.0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Актобе
|5
|3
|1
|1
|12-6
|10
|66.7
|4
|Ордабасы
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|66.7
|5
|Кайсар
|6
|3
|1
|2
|10-7
|10
|55.6
|6
|Тобол
|5
|3
|1
|1
|7-4
|10
|66.7
|7
|Окжетпес
|6
|3
|0
|3
|10-8
|9
|50.0
|8
|Кайрат
|5
|2
|2
|1
|11-8
|8
|53.3
|9
|Атырау
|5
|2
|1
|2
|5-8
|7
|46.7
|10
|Шахтёр Крг
|6
|1
|1
|4
|8-11
|4
|22.2
|11
|Аксу
|5
|1
|1
|3
|6-12
|4
|26.7
| 12
Зона вылета
|Жетысу
|6
|1
|1
|4
|4-10
|4
|22.2
| 13
Зона вылета
|Мактаарал
|6
|1
|0
|5
|4-9
|3
|16.7
| 14
Зона вылета
|Каспий
|6
|1
|0
|5
|6-14
|3
|16.7