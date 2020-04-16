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Ордабасы - Тобол 16 Апреля прямая трансляция

16 Апреля 2023 года в 18:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 6-й тур
Ордабасы
Тобол

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ордабасы - Тобол, которое состоится 16 Апреля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ордабасы
Шымкент
Тобол
Костанай
История личных встреч
27.08.2022 Казахстан - Премьер-лига Тур 17 Тобол4 : 0Ордабасы
09.04.2022 Казахстан - Премьер-лига Тур 5 Ордабасы3 : 1Тобол
02.10.2021 Казахстан - Премьер-лига Тур 23 Тобол3 : 1Ордабасы
15.05.2021 Казахстан - Премьер-лига Тур 11 Ордабасы1 : 1Тобол
30.10.2020 Казахстан - Премьер-лига Тур 16 Ордабасы0 : 3Тобол
16.09.2020 Казахстан - Премьер-лига Тур 6 Тобол0 : 4Ордабасы
20.10.2019 Казахстан - Премьер-лига Тур 30 Тобол1 : 2Ордабасы
14.07.2019 Казахстан - Премьер-лига Тур 18 Ордабасы0 : 0Тобол
01.05.2019 Казахстан - Премьер-лига Тур 8 Тобол1 : 1Ордабасы
30.09.2018 Казахстан - Премьер-лига Тур 28 Тобол1 : 0Ордабасы
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Кызыл-Жар5 5 0 0 7-1 15 100.0
2
Квалификация Лиги конференций
Астана5 4 0 1 8-5 12 80.0
3
Квалификация Лиги конференций
Актобе5 3 1 1 12-6 10 66.7
4 Ордабасы5 3 1 1 10-5 10 66.7
5 Кайсар6 3 1 2 10-7 10 55.6
6 Тобол5 3 1 1 7-4 10 66.7
7 Окжетпес6 3 0 3 10-8 9 50.0
8 Кайрат5 2 2 1 11-8 8 53.3
9 Атырау5 2 1 2 5-8 7 46.7
10 Шахтёр Крг6 1 1 4 8-11 4 22.2
11 Аксу5 1 1 3 6-12 4 26.7
12
Зона вылета
Жетысу6 1 1 4 4-10 4 22.2
13
Зона вылета
Мактаарал6 1 0 5 4-9 3 16.7
14
Зона вылета
Каспий6 1 0 5 6-14 3 16.7

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