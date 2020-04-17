Лидс - Ливерпуль 17 Апреля прямая трансляция
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
17 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Ливерпуль, которое состоится 17 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Ливерпуль
Ливерпуль
|1
|вр
|Иллан Меслье
|25
|зщ
|Расмус Кристенсен
|5
|зщ
|Робин Кох
|6
|зщ
|Лиам Купер
|3
|зщ
|Хуниор Фирпо
|28
|пз
|Уэстон Маккенни
|8
|пз
|Марк Рока
|11
|пз
|Джек Харрисон
|23
|нп
|Луис Синистерра
|29
|нп
|Вильфред Ньонто
|9
|нп
|Патрик Бэмфорд
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|32
|зщ
|Жоэль Матип
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|14
|пз
|Джордан Хендерсон
|3
|пз
|Фабиньо
|6
|пз
|Тьяго Алькантара
|11
|нп
|Мохамед Салах
|18
|нп
|Коди Гакпо
|27
|нп
|Дарвин Нуньес
Главные тренеры
|Хави Грасия
|Рене Марич
|Юрген Клопп
История личных встреч
|29.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|1 : 2
|23.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|6 : 0
|12.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|0 : 3
|19.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|1 : 1
|12.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|4 : 3
|29.11.2016
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Ожидаемые голы – классная штука. Сейчас объясним.Материалы по теме В футболе постоянно критикуют xG. Кажется, люди просто не понимают сути 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура АПЛ: «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|23
|5
|3
|74-31
|74
|79.6
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|30
|22
|4
|4
|78-28
|70
|77.8
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|30
|18
|5
|7
|46-37
|59
|65.6
| 4
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|15
|11
|4
|48-24
|56
|62.2
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|31
|16
|5
|10
|57-45
|53
|57.0
| 6
Лига конференций
|Астон Вилла
|31
|15
|5
|11
|44-40
|50
|53.8
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|14
|7
|8
|54-37
|49
|56.3
|8
|Ливерпуль
|29
|12
|8
|9
|50-35
|44
|50.6
|9
|Брентфорд
|31
|10
|13
|8
|47-42
|43
|46.2
|10
|Фулхэм
|30
|12
|6
|12
|42-41
|42
|46.7
|11
|Челси
|31
|10
|9
|12
|30-33
|39
|41.9
|12
|Кристал Пэлас
|31
|9
|9
|13
|31-40
|36
|38.7
|13
|Вулверхэмптон
|31
|9
|7
|15
|26-42
|34
|36.6
|14
|Борнмут
|31
|9
|6
|16
|31-59
|33
|35.5
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|8
|7
|15
|29-41
|31
|34.4
|16
|Лидс Юнайтед
|30
|7
|8
|15
|39-54
|29
|32.2
|17
|Эвертон
|31
|6
|9
|16
|24-46
|27
|29.0
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|31
|6
|9
|16
|24-56
|27
|29.0
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|31
|7
|4
|20
|41-55
|25
|26.9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|31
|6
|5
|20
|24-53
|23
|24.7