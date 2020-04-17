01:05 ()
Свернуть список

Лидс - Ливерпуль 17 Апреля прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
17 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
Лидс Юнайтед
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Ливерпуль, которое состоится 17 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Ливерпуль
Ливерпуль
1ФранцияврИллан Меслье
25ДаниязщРасмус Кристенсен
5ГерманиязщРобин Кох
6ШотландиязщЛиам Купер
3Доминиканская РеспубликазщХуниор Фирпо
28СШАпзУэстон Маккенни
8ИспанияпзМарк Рока
11АнглияпзДжек Харрисон
23КолумбиянпЛуис Синистерра
29ИталиянпВильфред Ньонто
9АнглиянпПатрик Бэмфорд
1БразилияврАлисон Бекер
66АнглиязщТрент Александер-Арнольд
32КамерунзщЖоэль Матип
4НидерландызщВирджил ван Дейк
26ШотландиязщЭндрю Робертсон
14АнглияпзДжордан Хендерсон
3Бразилияпз Фабиньо
6ИспанияпзТьяго Алькантара
11ЕгипетнпМохамед Салах
18НидерландынпКоди Гакпо
27УругвайнпДарвин Нуньес
Главные тренеры
ИспанияХави Грасия
АвстрияРене Марич
ГерманияЮрген Клопп
История личных встреч
29.10.2022 Англия - Премьер-лига Тур 14 Ливерпуль1 : 2Лидс Юнайтед
23.02.2022 Англия - Премьер-лига Тур 19 Ливерпуль6 : 0Лидс Юнайтед
12.09.2021 Англия - Премьер-лига Тур 4 Лидс Юнайтед0 : 3Ливерпуль
19.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 32 Лидс Юнайтед1 : 1Ливерпуль
12.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 1 Ливерпуль4 : 3Лидс Юнайтед
29.11.2016 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Ливерпуль2 : 0Лидс Юнайтед
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Ожидаемые голы – классная штука. Сейчас объясним.Материалы по теме В футболе постоянно критикуют xG. Кажется, люди просто не понимают сути 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура АПЛ: «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал31 23 5 3 74-31 74 79.6
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити30 22 4 4 78-28 70 77.8
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед30 18 5 7 46-37 59 65.6
4
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед30 15 11 4 48-24 56 62.2
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур31 16 5 10 57-45 53 57.0
6
Лига конференций
Астон Вилла31 15 5 11 44-40 50 53.8
7 Брайтон энд Хоув Альбион29 14 7 8 54-37 49 56.3
8 Ливерпуль29 12 8 9 50-35 44 50.6
9 Брентфорд31 10 13 8 47-42 43 46.2
10 Фулхэм30 12 6 12 42-41 42 46.7
11 Челси31 10 9 12 30-33 39 41.9
12 Кристал Пэлас31 9 9 13 31-40 36 38.7
13 Вулверхэмптон31 9 7 15 26-42 34 36.6
14 Борнмут31 9 6 16 31-59 33 35.5
15 Вест Хэм Юнайтед30 8 7 15 29-41 31 34.4
16 Лидс Юнайтед30 7 8 15 39-54 29 32.2
17 Эвертон31 6 9 16 24-46 27 29.0
18
Зона вылета
Ноттингем Форест31 6 9 16 24-56 27 29.0
19
Зона вылета
Лестер Сити31 7 4 20 41-55 25 26.9
20
Зона вылета
Саутгемптон31 6 5 20 24-53 23 24.7

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close