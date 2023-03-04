Сельта - Мальорка 17 Апреля прямая трансляция
Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
17 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Мальорка, которое состоится 17 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|13
|вр
|Иван Вильяр
|2
|зщ
|Уго Мальо
|15
|зщ
|Джозеф Айду
|4
|зщ
|Унай Нуньес
|8
|пз
|Фран Бельтран
|24
|пз
|Габриэль Вейга
|17
|пз
|Хавьер Галан
|23
|пз
|Лукас де ла Торре
|7
|нп
|Карлес Сайоль
|10
|нп
|Яго Аспас
|22
|нп
|Харис Сеферович
|1
|вр
|Предраг Райкович
|15
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|5
|зщ
|Деннис Хаджикадунич
|20
|зщ
|Джованни Гонсалес
|11
|пз
|Ману Морланес
|19
|пз
|Ли Кан Ин
|4
|пз
|Иньиго Руис
|23
|нп
|Амат Ндиайе
|7
|нп
|Ведат Мурики
Главные тренеры
|Карлуш Карвальял
|Тони Амор
|Хавьер Агирре
История личных встреч
|20.01.2023
|Испания - Примера
|Тур 18
|1 : 0
|06.03.2022
|Испания - Примера
|Тур 27
|4 : 3
|10.12.2021
|Испания - Примера
|Тур 17
|0 : 0
|30.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 33
|5 : 1
|15.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 17
|2 : 2
|15.04.2013
|Испания - Примера
|Тур 31
|1 : 0
|18.11.2012
|Испания - Примера
|Тур 12
|1 : 1
|29.04.2007
|Испания - Примера
|Тур 32
|0 : 3
|03.12.2006
|Испания - Примера
|Тур 13
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Левандовски по-прежнему лидирует в списке бомбардиров, но его результативность заметно снизилась.Материалы по теме «Игра Левандовского вызывает тревогу». У поляка проблемы с голами в Примере после ЧМ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура Примеры: «Сельта» — «Мальорка». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|29
|23
|4
|2
|53-9
|73
|83.9
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|29
|19
|5
|5
|61-24
|62
|71.3
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|29
|18
|6
|5
|47-21
|60
|69.0
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|29
|15
|6
|8
|37-28
|51
|58.6
| 5
Лига Европы
|Бетис
|29
|14
|6
|9
|37-30
|48
|55.2
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|29
|14
|5
|10
|38-28
|47
|54.0
|7
|Атлетик Б
|29
|12
|7
|10
|40-29
|43
|49.4
|8
|Райо Вальекано
|29
|10
|10
|9
|35-34
|40
|46.0
|9
|Жирона
|29
|10
|8
|11
|44-42
|38
|43.7
|10
|Осасуна
|29
|10
|8
|11
|25-30
|38
|43.7
|11
|Сельта
|28
|9
|9
|10
|36-39
|36
|42.9
|12
|Севилья
|29
|9
|8
|12
|35-44
|35
|40.2
|13
|Мальорка
|28
|9
|7
|12
|25-30
|34
|40.5
|14
|Вальядолид
|29
|9
|5
|15
|25-48
|32
|36.8
|15
|Хетафе
|29
|7
|10
|12
|27-36
|31
|35.6
|16
|Кадис
|29
|7
|10
|12
|23-42
|31
|35.6
|17
|Альмерия
|29
|8
|6
|15
|35-50
|30
|34.5
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|29
|7
|6
|16
|30-36
|27
|31.0
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|29
|6
|9
|14
|35-49
|27
|31.0
| 20
Зона вылета
|Эльче
|29
|2
|7
|20
|20-59
|13
|14.9