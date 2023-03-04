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Сельта - Мальорка 17 Апреля прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
17 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания)
Сельта
Мальорка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Мальорка, которое состоится 17 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
13ИспанияврИван Вильяр
2ИспаниязщУго Мальо
15ГаназщДжозеф Айду
4ИспаниязщУнай Нуньес
8ИспанияпзФран Бельтран
24ИспанияпзГабриэль Вейга
17ИспанияпзХавьер Галан
23СШАпзЛукас де ла Торре
7ИспаниянпКарлес Сайоль
10ИспаниянпЯго Аспас
22ШвейцариянпХарис Сеферович
1СербияврПредраг Райкович
15ИспаниязщПабло Маффео
24СловакиязщМартин Вальент
21ИспаниязщАнтонио Раильо
5Босния и ГерцеговиназщДеннис Хаджикадунич
20УругвайзщДжованни Гонсалес
11ИспанияпзМану Морланес
19Южная КореяпзЛи Кан Ин
4ИспанияпзИньиго Руис
23СенегалнпАмат Ндиайе
7КосовонпВедат Мурики
Главные тренеры
ПортугалияКарлуш Карвальял
ИспанияТони Амор
МексикаХавьер Агирре
История личных встреч
20.01.2023 Испания - Примера Тур 18 Мальорка1 : 0Сельта
06.03.2022 Испания - Примера Тур 27 Сельта4 : 3Мальорка
10.12.2021 Испания - Примера Тур 17 Мальорка0 : 0Сельта
30.06.2020 Испания - Примера Тур 33 Мальорка5 : 1Сельта
15.12.2019 Испания - Примера Тур 17 Сельта2 : 2Мальорка
15.04.2013 Испания - Примера Тур 31 Мальорка1 : 0Сельта
18.11.2012 Испания - Примера Тур 12 Сельта1 : 1Мальорка
29.04.2007 Испания - Примера Тур 32 Сельта0 : 3Мальорка
03.12.2006 Испания - Примера Тур 13 Мальорка2 : 2Сельта
Текстовая трансляция
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Левандовски по-прежнему лидирует в списке бомбардиров, но его результативность заметно снизилась.Материалы по теме «Игра Левандовского вызывает тревогу». У поляка проблемы с голами в Примере после ЧМ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура Примеры: «Сельта» — «Мальорка». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона29 23 4 2 53-9 73 83.9
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид29 19 5 5 61-24 62 71.3
3
Лига чемпионов
Атлетико М29 18 6 5 47-21 60 69.0
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад29 15 6 8 37-28 51 58.6
5
Лига Европы
Бетис29 14 6 9 37-30 48 55.2
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал29 14 5 10 38-28 47 54.0
7 Атлетик Б29 12 7 10 40-29 43 49.4
8 Райо Вальекано29 10 10 9 35-34 40 46.0
9 Жирона29 10 8 11 44-42 38 43.7
10 Осасуна29 10 8 11 25-30 38 43.7
11 Сельта28 9 9 10 36-39 36 42.9
12 Севилья29 9 8 12 35-44 35 40.2
13 Мальорка28 9 7 12 25-30 34 40.5
14 Вальядолид29 9 5 15 25-48 32 36.8
15 Хетафе29 7 10 12 27-36 31 35.6
16 Кадис29 7 10 12 23-42 31 35.6
17 Альмерия29 8 6 15 35-50 30 34.5
18
Зона вылета
Валенсия29 7 6 16 30-36 27 31.0
19
Зона вылета
Эспаньол29 6 9 14 35-49 27 31.0
20
Зона вылета
Эльче29 2 7 20 20-59 13 14.9

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