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Фиорентина - Аталанта 17 Апреля прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
17 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 30-й тур
Фиорентина
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Аталанта, которое состоится 17 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Аталанта
Бергамо
1ИталияврПьетро Терраччано
2Бразилиязщ Додо
28АргентиназщЛукас Куарта
98БразилиязщИгор дос Сантос
3ИталиязщКристиано Бираги
34МароккопзСофьян Амрабат
38ИталияпзРоландо Мандрагора
11ФранцияпзНанитамо Иконе
5ИталияпзДжакомо Бонавентура
22АргентинанпНиколас Гонсалес
9БразилиянпАртур Кабрал
1АргентинаврХуан Муссо
3ДаниязщЙоаким Мехле
77ИталиязщДавиде Дзаппакоста
2ИталиязщРафаэл Толой
19АлбаниязщБерат Джимсити
42ИталиязщДжорджио Скальвини
15НидерландыпзМартен де Рон
13Бразилияпз Эдерсон
10Кот-д'ИвуарпзЖереми Бога
17ДаниянпРасмус Хёйлунн
91КолумбиянпДуван Сапата
Главные тренеры
ИталияВинченцо Итальяно
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
02.10.2022 Италия - Серия А Тур 8 Аталанта1 : 0Фиорентина
20.02.2022 Италия - Серия А Тур 26 Фиорентина1 : 0Аталанта
10.02.2022 Кубок Италии 1/4 финала Аталанта2 : 3Фиорентина
11.09.2021 Италия - Серия А Тур 3 Аталанта1 : 2Фиорентина
11.04.2021 Италия - Серия А Тур 30 Фиорентина2 : 3Аталанта
13.12.2020 Италия - Серия А Тур 11 Аталанта3 : 0Фиорентина
08.02.2020 Италия - Серия А Тур 23 Фиорентина1 : 2Аталанта
15.01.2020 Кубок Италии 1/8 финала Фиорентина2 : 1Аталанта
22.09.2019 Италия - Серия А Тур 4 Аталанта2 : 2Фиорентина
25.04.2019 Кубок Италии 1/2 финала Аталанта2 : 1Фиорентина
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи30 24 3 3 66-21 75 83.3
2
Лига чемпионов
Лацио30 18 7 5 49-20 61 67.8
3
Лига чемпионов
Рома30 17 5 8 42-26 56 62.2
4
Лига чемпионов
Милан30 15 8 7 49-37 53 58.9
5
Лига Европы
Интер М30 16 3 11 48-34 51 56.7
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта29 14 6 9 47-34 48 55.2
7 Ювентус30 18 5 7 47-25 44 -15 48.9
8 Болонья30 12 8 10 39-37 44 48.9
9 Фиорентина29 11 8 10 34-32 41 47.1
10 Сассуоло30 11 7 12 38-43 40 44.4
11 Удинезе30 9 12 9 39-39 39 43.3
12 Торино30 10 9 11 31-36 39 43.3
13 Монца30 10 8 12 35-41 38 42.2
14 Эмполи30 7 11 12 25-37 32 35.6
15 Салернитана30 6 12 12 34-50 30 33.3
16 Лечче30 6 10 14 26-36 28 31.1
17 Специя30 5 11 14 25-48 26 28.9
18
Зона вылета
Верона30 5 8 17 24-43 23 25.6
19
Зона вылета
Кремонезе30 3 10 17 27-54 19 21.1
20
Зона вылета
Сампдория30 3 7 20 19-51 16 17.8

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