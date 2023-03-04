Фиорентина - Аталанта 17 Апреля прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
17 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 30-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Аталанта, которое состоится 17 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Аталанта
Бергамо
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|2
|зщ
|Додо
|28
|зщ
|Лукас Куарта
|98
|зщ
|Игор дос Сантос
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|34
|пз
|Софьян Амрабат
|38
|пз
|Роландо Мандрагора
|11
|пз
|Нанитамо Иконе
|5
|пз
|Джакомо Бонавентура
|22
|нп
|Николас Гонсалес
|9
|нп
|Артур Кабрал
|1
|вр
|Хуан Муссо
|3
|зщ
|Йоаким Мехле
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|2
|зщ
|Рафаэл Толой
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|10
|пз
|Жереми Бога
|17
|нп
|Расмус Хёйлунн
|91
|нп
|Дуван Сапата
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|02.10.2022
|Италия - Серия А
|Тур 8
|1 : 0
|20.02.2022
|Италия - Серия А
|Тур 26
|1 : 0
|10.02.2022
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 3
|11.09.2021
|Италия - Серия А
|Тур 3
|1 : 2
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 30
|2 : 3
|13.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 11
|3 : 0
|08.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 23
|1 : 2
|15.01.2020
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 1
|22.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 4
|2 : 2
|25.04.2019
|Кубок Италии
|1/2 финала
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|30
|24
|3
|3
|66-21
|75
|83.3
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|30
|18
|7
|5
|49-20
|61
|67.8
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|30
|17
|5
|8
|42-26
|56
|62.2
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|30
|15
|8
|7
|49-37
|53
|58.9
| 5
Лига Европы
|Интер М
|30
|16
|3
|11
|48-34
|51
|56.7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|29
|14
|6
|9
|47-34
|48
|55.2
|7
|Ювентус
|30
|18
|5
|7
|47-25
|44
|-15
|48.9
|8
|Болонья
|30
|12
|8
|10
|39-37
|44
|48.9
|9
|Фиорентина
|29
|11
|8
|10
|34-32
|41
|47.1
|10
|Сассуоло
|30
|11
|7
|12
|38-43
|40
|44.4
|11
|Удинезе
|30
|9
|12
|9
|39-39
|39
|43.3
|12
|Торино
|30
|10
|9
|11
|31-36
|39
|43.3
|13
|Монца
|30
|10
|8
|12
|35-41
|38
|42.2
|14
|Эмполи
|30
|7
|11
|12
|25-37
|32
|35.6
|15
|Салернитана
|30
|6
|12
|12
|34-50
|30
|33.3
|16
|Лечче
|30
|6
|10
|14
|26-36
|28
|31.1
|17
|Специя
|30
|5
|11
|14
|25-48
|26
|28.9
| 18
Зона вылета
|Верона
|30
|5
|8
|17
|24-43
|23
|25.6
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|30
|3
|10
|17
|27-54
|19
|21.1
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|30
|3
|7
|20
|19-51
|16
|17.8