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Акрон - Спартак М 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кристалл (Жигулёвск, Россия), вместимость: 1565
19 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия);
Акрон
Спартак М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Спартак М, которое состоится 19 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Кристалл (Жигулёвск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Спартак М
Москва
Главные тренеры
РоссияЕвгений Игоревич Калешин
ИспанияГильермо Абаскаль
История личных встреч
Текстовая трансляция
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15 вопросов о самой популярной команде страны.Материалы по теме «Спартаку» 101 год! Как хорошо вы знаете историю клуба? Большой тест 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча полуфинала Кубка России (Путь регионов): «Акрон» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Ростов
Урал
1 : 1 2 : 1
Локомотив М
Спартак М
0 : 1 4 : 2
Команда12
Крылья Советов
Динамо М
2 : 1 1 : 1
ЦСКА
Краснодар
3 : 0 1 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Волга Ул
Зенит
0 : 3
Акрон
Торпедо М
2 : 0
Уфа
Ахмат
1 : 2
Звезда СПб
Пари Нижний Новгород
0 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Акрон
Локомотив М
1 : 1 7 : 6
Ахмат
Краснодар
0 : 3
Зенит
Динамо М
1 : 1 4 : 5
Пари Нижний Новгород
Ростов
0 : 1
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Спартак М
Урал
1 : 1 2 : 1
Команда12
Крылья Советов
ЦСКА
2 : 2 1 : 0
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Динамо М
Акрон
0 : 0 1 : 4
Краснодар
Ростов
1 : 1 5 : 3
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Акрон
Спартак М
19.04
Краснодар
Крылья Советов
19.04
Финал (Путь РПЛ)
Команда12
ЦСКА
Урал
19.0403.05
Команда12
Финал. Этап 1 (Путь регионов)
04.05
Финал. Этап 2 (Путь регионов)
17.05
Суперфинал
11.06

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