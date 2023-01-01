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Краснодар - Крылья Советов 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
19 Апреля 2023 года в 19:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
Краснодар
Крылья Советов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Крылья Советов, которое состоится 19 Апреля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
СербияВладимир Ивич
РоссияИгорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
03.10.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 11 Крылья Советов0 : 0Краснодар
17.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Крылья Советов2 : 0Краснодар
30.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Краснодар0 : 1Крылья Советов
15.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Крылья Советов0 : 0Краснодар
16.02.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Краснодар1 : 0Крылья Советов
15.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Краснодар4 : 2Крылья Советов
07.07.2019 Товарищеские матчи (клубы) - 2019 Июль 2019 Краснодар1 : 2Крылья Советов
06.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Краснодар1 : 0Крылья Советов
01.11.2018 Кубок России 1/8 финала Крылья Советов1 : 2 ДВКраснодар
24.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Крылья Советов0 : 3Краснодар
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Ростов
Урал
1 : 1 2 : 1
Локомотив М
Спартак М
0 : 1 4 : 2
Команда12
Крылья Советов
Динамо М
2 : 1 1 : 1
ЦСКА
Краснодар
3 : 0 1 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Волга Ул
Зенит
0 : 3
Акрон
Торпедо М
2 : 0
Уфа
Ахмат
1 : 2
Звезда СПб
Пари Нижний Новгород
0 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Акрон
Локомотив М
1 : 1 7 : 6
Ахмат
Краснодар
0 : 3
Зенит
Динамо М
1 : 1 4 : 5
Пари Нижний Новгород
Ростов
0 : 1
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Спартак М
Урал
1 : 1 2 : 1
Команда12
Крылья Советов
ЦСКА
2 : 2 1 : 0
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Динамо М
Акрон
0 : 0 1 : 4
Краснодар
Ростов
1 : 1 5 : 3
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Акрон
Спартак М
19.04
Краснодар
Крылья Советов
19.04
Финал (Путь РПЛ)
Команда12
ЦСКА
Урал
19.0403.05
Команда12
Финал. Этап 1 (Путь регионов)
04.05
Финал. Этап 2 (Путь регионов)
17.05
Суперфинал
11.06

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