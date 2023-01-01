Краснодар - Крылья Советов 19 Апреля прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
19 Апреля 2023 года в 19:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Крылья Советов, которое состоится 19 Апреля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Владимир Ивич
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|03.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 11
|0 : 0
|17.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|2 : 0
|30.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|0 : 1
|15.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|0 : 0
|16.02.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|15.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|4 : 2
|07.07.2019
|Товарищеские матчи (клубы) - 2019
|Июль 2019
|1 : 2
|06.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|1 : 0
|01.11.2018
|Кубок России
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|24.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Ростов
Урал
|1 : 1
|2 : 1
| Локомотив М
Спартак М
|0 : 1
|4 : 2
|Команда
|1
|2
| Крылья Советов
Динамо М
|2 : 1
|1 : 1
| ЦСКА
Краснодар
|3 : 0
|1 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Волга Ул
Зенит
|0 : 3
| Акрон
Торпедо М
|2 : 0
| Уфа
Ахмат
|1 : 2
| Звезда СПб
Пари Нижний Новгород
|0 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| Акрон
Локомотив М
|1 : 1 7 : 6
| Ахмат
Краснодар
|0 : 3
| Зенит
Динамо М
|1 : 1 4 : 5
| Пари Нижний Новгород
Ростов
|0 : 1
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Урал
|1 : 1
|2 : 1
|Команда
|1
|2
| Крылья Советов
ЦСКА
|2 : 2
|1 : 0
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Динамо М
Акрон
|0 : 0 1 : 4
| Краснодар
Ростов
|1 : 1 5 : 3
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| Акрон
Спартак М
|19.04
| Краснодар
Крылья Советов
|19.04
Финал (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| ЦСКА
Урал
|19.04
|03.05
|Команда
|1
|2
Финал. Этап 1 (Путь регионов)
|04.05
Финал. Этап 2 (Путь регионов)
|17.05
Суперфинал
|11.06