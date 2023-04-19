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Ингулец - Рух 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ингулец (Петрово, Украина), вместимость: 1900
19 Апреля 2023 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 10-й тур
Ингулец
Рух В

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ингулец - Рух, которое состоится 19 Апреля 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Ингулец (Петрово, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ингулец
Петрово
Рух В
Винники
Главные тренеры
УкраинаСергей Иванович Ковалец
БеларусьЛеонид Станиславович Кучук
История личных встреч
18.04.2021 Украина - Премьер-лига Тур 22 Ингулец0 : 0Рух В
08.11.2020 Украина - Премьер-лига Тур 9 Рух В2 : 2Ингулец
07.08.2020 Украина - Первая лига Тур 29 Ингулец1 : 1Рух В
20.10.2019 Украина - Первая лига Тур 14 Рух В1 : 0Ингулец
27.03.2019 Украина - Первая лига Тур 20 Ингулец0 : 0Рух В
18.08.2018 Украина - Первая лига Тур 5 Рух В0 : 1Ингулец
02.05.2018 Украина - Первая лига Тур 31 Ингулец1 : 0Рух В
29.09.2017 Украина - Первая лига Тур 14 Рух В1 : 1Ингулец
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Шахтёр21 16 4 1 52-15 52 82.5
2
Квалификация Лиги чемпионов
Днепр-120 14 3 3 43-17 45 75.0
3
Квалификация Лиги конференций
Заря21 13 4 4 44-27 43 68.3
4
Квалификация Лиги конференций
Динамо К21 12 4 5 30-17 40 63.5
5 Александрия20 8 9 3 33-26 33 55.0
6 Колос21 8 6 7 19-20 30 47.6
7 Кривбасс21 8 4 9 17-23 28 44.4
8 Ворскла21 7 5 9 24-28 26 41.3
9 Металлист 192521 4 10 7 17-34 22 34.9
10 Ингулец20 6 4 10 19-24 22 36.7
11 Минай21 5 6 10 15-25 21 33.3
12 Черноморец21 4 8 9 19-27 20 31.7
13 Верес21 5 5 11 26-33 20 31.7
14 Рух В20 4 7 9 20-30 19 31.7
15
Зона вылета
Металлист21 4 7 10 22-33 19 30.2
16
Зона вылета
Львов21 3 4 14 16-37 13 20.6

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