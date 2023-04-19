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ЦСКА - Урал 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
19 Апреля 2023 года в 19:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Финал (Путь РПЛ)
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
ЦСКА
Урал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Урал, которое состоится 19 Апреля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Финал (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
РоссияВладимир Валентинович Федотов
БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
15.04.2023 МИР Российская Премьер-лига Тур 23 Урал1 : 2ЦСКА
22.11.2022 Фонбет Кубок России Группа D Урал0 : 0 5 : 4ЦСКА
14.09.2022 Фонбет Кубок России Группа D ЦСКА2 : 1Урал
16.07.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 1 ЦСКА2 : 0Урал
03.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 23 ЦСКА2 : 2Урал
17.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Урал0 : 1ЦСКА
13.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 18 ЦСКА2 : 2Урал
03.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Урал0 : 2ЦСКА
29.02.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 20 ЦСКА1 : 1Урал
29.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Урал0 : 3ЦСКА
Текстовая трансляция
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Виктор Гончаренко ни разу не обыгрывал красно-синих в РПЛ.Материалы по теме ЦСКА — неудобный соперник для Гончаренко. У тренера ужасная статистика в играх с армейцами 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча финала Кубка России (Путь РПЛ): ЦСКА — «Урал». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Ростов
Урал
1 : 1 2 : 1
Локомотив М
Спартак М
0 : 1 4 : 2
Команда12
Крылья Советов
Динамо М
2 : 1 1 : 1
ЦСКА
Краснодар
3 : 0 1 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Волга Ул
Зенит
0 : 3
Акрон
Торпедо М
2 : 0
Уфа
Ахмат
1 : 2
Звезда СПб
Пари Нижний Новгород
0 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Акрон
Локомотив М
1 : 1 7 : 6
Ахмат
Краснодар
0 : 3
Зенит
Динамо М
1 : 1 4 : 5
Пари Нижний Новгород
Ростов
0 : 1
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Спартак М
Урал
1 : 1 2 : 1
Команда12
Крылья Советов
ЦСКА
2 : 2 1 : 0
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Динамо М
Акрон
0 : 0 1 : 4
Краснодар
Ростов
1 : 1 5 : 3
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Акрон
Спартак М
19.04
Краснодар
Крылья Советов
19.04
Финал (Путь РПЛ)
Команда12
ЦСКА
Урал
19.0403.05
Команда12
Финал. Этап 1 (Путь регионов)
04.05
Финал. Этап 2 (Путь регионов)
17.05
Суперфинал
11.06

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