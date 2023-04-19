ЦСКА - Урал 19 Апреля прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
19 Апреля 2023 года в 19:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Финал (Путь РПЛ)
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Урал, которое состоится 19 Апреля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Финал (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|15.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 23
|1 : 2
|22.11.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|0 : 0 5 : 4
|14.09.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|2 : 1
|16.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 1
|2 : 0
|03.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|2 : 2
|17.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|0 : 1
|13.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|2 : 2
|03.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|0 : 2
|29.02.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|1 : 1
|29.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|0 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Виктор Гончаренко ни разу не обыгрывал красно-синих в РПЛ.Материалы по теме ЦСКА — неудобный соперник для Гончаренко. У тренера ужасная статистика в играх с армейцами 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча финала Кубка России (Путь РПЛ): ЦСКА — «Урал». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Ростов
Урал
|1 : 1
|2 : 1
| Локомотив М
Спартак М
|0 : 1
|4 : 2
|Команда
|1
|2
| Крылья Советов
Динамо М
|2 : 1
|1 : 1
| ЦСКА
Краснодар
|3 : 0
|1 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Волга Ул
Зенит
|0 : 3
| Акрон
Торпедо М
|2 : 0
| Уфа
Ахмат
|1 : 2
| Звезда СПб
Пари Нижний Новгород
|0 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| Акрон
Локомотив М
|1 : 1 7 : 6
| Ахмат
Краснодар
|0 : 3
| Зенит
Динамо М
|1 : 1 4 : 5
| Пари Нижний Новгород
Ростов
|0 : 1
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Урал
|1 : 1
|2 : 1
|Команда
|1
|2
| Крылья Советов
ЦСКА
|2 : 2
|1 : 0
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Динамо М
Акрон
|0 : 0 1 : 4
| Краснодар
Ростов
|1 : 1 5 : 3
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| Акрон
Спартак М
|19.04
| Краснодар
Крылья Советов
|19.04
Финал (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| ЦСКА
Урал
|19.04
|03.05
|Команда
|1
|2
Финал. Этап 1 (Путь регионов)
|04.05
Финал. Этап 2 (Путь регионов)
|17.05
Суперфинал
|11.06