Неман - БАТЭ 19 Апреля прямая трансляция
19 Апреля 2023 года в 18:00 (+03:00). Кубок Беларуси, 1/2 финала. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - БАТЭ, которое состоится 19 Апреля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Неман
Гродно
БАТЭ
Борисов
Главные тренеры
|Игорь Николаевич Ковалевич
|Александр Сергеевич Михайлов
История личных встреч
|24.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 27
|2 : 1
|25.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 12
|0 : 0
|27.04.2022
|Кубок Беларуси
|1/2 финала
|2 : 0
|06.04.2022
|Кубок Беларуси
|1/2 финала
|2 : 1
|22.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 27
|0 : 2
|12.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 12
|3 : 0
|23.08.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 22
|0 : 2
|03.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 7
|3 : 1
|28.09.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 23
|1 : 0
|17.05.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 8
|0 : 1
Турнирная таблица
1/16 финала
|Метка
A01
| Сморгонь
Слуцк
|1 : 3
A02
| Макслайн
Витебск
|2 : 3 ДВ
A03
| Осиповичи
Неман
|1 : 3
A04
| Стэнлес
БАТЭ
|1 : 2
A05
| Барановичи
Энергетик-БГУ
|1 : 3 ДВ
A06
| Жодино-Южное
Торпедо-БелАЗ
|0 : 2
A07
| Молодечно
Славия-Мозырь
|0 : 3
A16
| Локомотив Гомель
Динамо-Брест
|0 : 1
A08
| Крумкачы
Ислочь
|0 : 3
A09
| Орша
Гомель
|1 : 3
A10
| Островец
Шахтёр С
|1 : 2
A11
| Технолог-БГУТ
Белшина
|2 : 4
A12
| Волна-Пинск
Динамо Мн
|2 : 2 4 : 5
A14
| Газовик
Днепр М
|0 : 5
A15
| Лида
Арсенал Дз
|1 : 3
A13
| Нафтан
Минск
|0 : 1
1/8 финала
|Метка
B04
| Динамо-Брест
Витебск
|1 : 1 1 : 2
B01
| Неман
Арсенал Дз
|2 : 1
B03
| Торпедо-БелАЗ
Ислочь
|1 : 0
B06
| Днепр М
Славия-Мозырь
|0 : 2
B02
| Гомель
Белшина
|0 : 0 5 : 6
B05
| Слуцк
Динамо Мн
|1 : 0
B08
| Минск
Шахтёр С
|1 : 2
B07
| Энергетик-БГУ
БАТЭ
|0 : 2
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
QF1
| Торпедо-БелАЗ
Шахтёр С
Торпедо-БелАЗ2 : 1
Шахтёр С
Шахтёр С1 : 0 3 : 5
Торпедо-БелАЗ
1
1
2
2
QF2
| Белшина
БАТЭ
Белшина0 : 5
БАТЭ
БАТЭ5 : 0
Белшина
0
2
0
10
QF4
| Витебск
Неман
Витебск0 : 0
Неман
Неман2 : 1
Витебск
0
1
1
2
QF3
| Славия-Мозырь
Слуцк
Славия-Мозырь2 : 0
Слуцк
Слуцк1 : 0
Славия-Мозырь
1
1
2
1
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
SF1
| Славия-Мозырь
Торпедо-БелАЗ
Славия-Мозырь0 : 1
Торпедо-БелАЗ
Торпедо-БелАЗ09.05
Славия-Мозырь
0
1
0
1
SF2
| Неман
БАТЭ
Неман19.04
БАТЭ
БАТЭ09.05
Неман
0
0
0
0