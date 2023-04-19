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Неман - БАТЭ 19 Апреля прямая трансляция

19 Апреля 2023 года в 18:00 (+03:00). Кубок Беларуси, 1/2 финала. 1-й матч
Неман
БАТЭ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - БАТЭ, которое состоится 19 Апреля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
БАТЭ
Борисов
Главные тренеры
БеларусьИгорь Николаевич Ковалевич
БеларусьАлександр Сергеевич Михайлов
История личных встреч
24.10.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 27 БАТЭ2 : 1Неман
25.06.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 12 Неман0 : 0БАТЭ
27.04.2022 Кубок Беларуси 1/2 финала БАТЭ2 : 0Неман
06.04.2022 Кубок Беларуси 1/2 финала Неман2 : 1БАТЭ
22.10.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 27 Неман0 : 2БАТЭ
12.06.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 12 БАТЭ3 : 0Неман
23.08.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 22 Неман0 : 2БАТЭ
03.05.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 7 БАТЭ3 : 1Неман
28.09.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 23 БАТЭ1 : 0Неман
17.05.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 8 Неман0 : 1БАТЭ
Турнирная таблица
1/16 финала
Метка
A01
 Сморгонь
Слуцк
1 : 3
A02
 Макслайн
Витебск
2 : 3 ДВ
A03
 Осиповичи
Неман
1 : 3
A04
 Стэнлес
БАТЭ
1 : 2
A05
 Барановичи
Энергетик-БГУ
1 : 3 ДВ
A06
 Жодино-Южное
Торпедо-БелАЗ
0 : 2
A07
 Молодечно
Славия-Мозырь
0 : 3
A16
 Локомотив Гомель
Динамо-Брест
0 : 1
A08
 Крумкачы
Ислочь
0 : 3
A09
 Орша
Гомель
1 : 3
A10
 Островец
Шахтёр С
1 : 2
A11
 Технолог-БГУТ
Белшина
2 : 4
A12
 Волна-Пинск
Динамо Мн
2 : 2 4 : 5
A14
 Газовик
Днепр М
0 : 5
A15
 Лида
Арсенал Дз
1 : 3
A13
 Нафтан
Минск
0 : 1
1/8 финала
Метка
B04
 Динамо-Брест
Витебск
1 : 1 1 : 2
B01
 Неман
Арсенал Дз
2 : 1
B03
 Торпедо-БелАЗ
Ислочь
1 : 0
B06
 Днепр М
Славия-Мозырь
0 : 2
B02
 Гомель
Белшина
0 : 0 5 : 6
B05
 Слуцк
Динамо Мн
1 : 0
B08
 Минск
Шахтёр С
1 : 2
B07
 Энергетик-БГУ
БАТЭ
0 : 2
1/4 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
QF1
 Торпедо-БелАЗ
Шахтёр С
Торпедо-БелАЗ
Шахтёр С
2 : 1
Шахтёр С
Торпедо-БелАЗ
1 : 0 3 : 5
1
1
2
2
QF2
 Белшина
БАТЭ
Белшина
БАТЭ
0 : 5
БАТЭ
Белшина
5 : 0
0
2
0
10
QF4
 Витебск
Неман
Витебск
Неман
0 : 0
Неман
Витебск
2 : 1
0
1
1
2
QF3
 Славия-Мозырь
Слуцк
Славия-Мозырь
Слуцк
2 : 0
Слуцк
Славия-Мозырь
1 : 0
1
1
2
1
1/2 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
SF1
 Славия-Мозырь
Торпедо-БелАЗ
Славия-Мозырь
Торпедо-БелАЗ
0 : 1
Торпедо-БелАЗ
Славия-Мозырь
09.05
0
1
0
1
SF2
 Неман
БАТЭ
Неман
БАТЭ
19.04
БАТЭ
Неман
09.05
0
0
0
0

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