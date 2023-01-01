Севилья - Манчестер Юнайтед 20 Апреля прямая трансляция

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«Севилья» в текущем сезоне откровенно мучится: ещё недавно шла в зоне вылета в Примере. Как так вышло, что команда пробилась в четвертьфинал ЛЕ, но при этом болтается в подвале чемпионата?Материалы по теме «Севилья» валится – у команды худший сезон в XXI веке. Но её ещё может спасти «магия» в ЛЕ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги Европы: «Севилья» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 2:2.